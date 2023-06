Presidente de México ¿arremete contra Peso Pluma? Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, habló así de Peso Pluma y otros famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Manuel Lopez Obrador y Peso Pluma Credit: Hector Vivas/Getty Images; Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images Los narcocorridos, corridos tumbados o bélicos que interpretan Natanael Cano o Peso Pluma, en las últimas fechas, se han colocado entre los ritmos preferidos del público, particularmente de los jóvenes, quienes son los que, en su mayoría, consumen este tipo de música. Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra todos sus intérpretes asegurando que las letras no son algo que beneficie a la sociedad. "No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas y que dicen que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos, con esas letras dirigidas a los jóvenes", advirtió López Obrador en su conferencia diaria conocida como La mañanera. "Y yo soy muy mal pensado o precavido, siempre pregunto 'y de parte de quién', quienes promueven todo eso". El mandatario dejó claro que este tipo de propuestas hacen creer que la vida es sencilla cuando tienes bienes materiales. "¿De qué sirve? Dice una canción por ahí 'que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz", enfatizó. "Como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia". El jefe del ejecutivo de tierra azteca dejó claro que los narcocorridos tampoco dan un buen mensaje. "No acepten que les pinten el mundo color de rosa, cuando el consumo de la droga destruye en seis meses, nada de que música buena ondita y de avanzada y rebelde. ¡No! Eso no es la felicidad", mencionó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés Manuel López Obrador dejó claro que la idea no es prohibir ningún tipo de música "nada más sí orientar a los jóvenes". Por ello, va a ofrecer una lista de canciones con un mejor mensaje. Incluso, reveló que le gusta el tema "Ya supérame" de Grupo Firme. "Para que no me digan los jóvenes: 'Ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones?' Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas, buenas, buenas, buenas", concluyó.

