Con 43 años de carrera Andrés Calamaro asegura: "soy cantor de laboratorio hecho en ensayos y grabaciones" Pese a ser un referente de la música hispanoamericana, Andrés Calamaro asegura que solo sigue trabajando en beneficio del público y la música. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hablar de Andrés Calamaro es remitirse a una carrera de 43 años y a un prestigio que lo ha colocado como un icono del rock argentino. Sin embargo, Pese a los logros que lo han convertido en un referente de la música hispanoamericana, el intérprete de "Flaca" confiesa que a nivel profesional quisiera "cantar mejor". "No nací con una guitarra en las manos y cantando, soy cantor de laboratorio hecho en los ensayos y las grabaciones", reveló Calamaro a People en Español. "Sigo mejorando y esperando mi conversión definitiva. Tuve muy buenos maestros pero hay cosas que no se aprenden en una semana". Si bien cuenta con una serie de premios y reconocimientos a nivel internacional gracias a su trabajo como cantautor, músico y productor, este artista de origen argentino asegura que los resultados en su trabajo se deben a que "me empleo en hacerlo inspirado y bien"; además, "confío en mejorar". "No vivo pendiente de la fama ni del prestigio, ni nada parecido", advirtió. Solo creo en la fama según Héctor Lavoe", confesó. "Tengo responsabilidad con el público. Luego tengo un compromiso con el canto en sí mismo". Andrés Calamaro Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, el cantante lanza un disco con 13 de sus éxitos titulado Dios los cría, donde colabora con artistas de diversas generaciones como Julio Iglesias, León Gieco, Raphael, Milton Nascimento, Lila Downs, Vicentico, Carlos Vives, Juanes, Julieta Venegas, Alejandro Sanz, Mont Laferte y Sebastián Yatra, entre otros. En esta producción se puede apreciar una mezcla de bolero, jazz, flamenco y ritmos latinos, que son acompañados con el trío encabezado por Germán Wiedemer. "Los márgenes del canto no distinguen estilos ni generaciones en este caso", advirtió. Andrés Calamaro Credit: Portada disco "Dios los cría" "Hicimos listas de posibles cantantes y canciones; las posibilidades eran mas de cien, tres canciones para cada posible cantante y tres posibles cantantes para cada canción. Finalmente los artistas se eligieron solos partiendo del deseo genuino de grabar estos versos", explicó. "La experiencia es escucharlos. Con el disco terminado es una experiencia definitiva y muy bonita. Para grabar, cada uno grabó a su aire desde donde estaban o eligieron cantar. Semejantes performer exceden la la grabación en sí. Quedó un álbum muy bueno y lleno de detalles, con un sonido íntimo y formidable". "Prefiero soñar poco. Vivir día a día tampoco es fácil", Andrés Calamaro Este material discográfico fue realizado antes de la pandemia y grabado estudio Red Led en Madrid, España. Está disponible desde el pasado 28 de mayo en todas las plataformas digitales; así como, en CD y vinilo doble. Andrés Calamaro solo pretende seguir desarrollando su profesión de la mejor manera posible. "Lo bueno de una carrera musical es que nunca llegamos a ningún lado y todo lo contrario", expresó. "Soy una persona sencilla viviendo la séptima vida. Prefiero soñar poco. Vivir día a día tampoco es fácil", concluyó.

