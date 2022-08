Anahí y Dulce María podrían hacer una colaboración juntas Tras darse a conocer que no hay conflicto entre Dulce María y Anahí, ahora se abre la posibilidad de un trabajo conjunto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la presentación de Anahí en el concierto que Karol G ofreció en México y Dulce María regresó a los escenarios con los 2000 Pop Tour se rumoró que existía una rivalidad entre ambas integrantes de RBD. Sin embargo, la segunda aclaró que no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas; por el contrario, platicaron al respecto y consideraron la posibilidad de pisar algún escenario juntas. Ahora, eso podría concretarse con una colaboración musical. En cantante en ciernes León Leiden quiere reunir a ambas famosas para que realicen una colaboración con él. "Pero bueno, ya vieron que públicamente se involucraron Anahí y Dulce, entonces estamos en el proceso de coordinar esa logística, al final del día la canción está lista para ser grabada", reveló a los medios de comunicación. De hecho, el joven también tuvo un acercamiento con Christian Chávez para incluirlo en el mencionado sencillo. Espera que todo se concrete pronto. "Estamos nada más esperando el espacio en la agenda para grabarlo pero yo sigo, digamos, quiero que sepan que no es un proyecto que está abandonado en lo más mínimo", continuó. Dulce María y Anahi Credit: Mezcalent; Gustavo Caballero/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les voy a contar cómo está la cosa: mi prioridad en cuanto a ese proyecto es transparencia total y ustedes saben que pues RBD es un proyecto que consta de individuos y cada individuo tiene otra agenda", advirtió. "Con Christian ha sido más fácil el acercamiento porque está muy constantemente en comunicación conmigo y mi equipo", concluyó León Leiden. Habrá que esperar para saber si Anahí y Dulce María se reúnen en este proyecto, o bien, comparten el escenario en algún momento, tal como lo han expresado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anahí y Dulce María podrían hacer una colaboración juntas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.