Anahí y Christian Chávez emocionan a sus fans al cantar uno de los temas estrella de RBD Con motivo de su próximo concierto tributo al grupo, los compañeros unieron sus voces en las redes para interpretar el inolvidable éxito "Sálvame". Un ensayo casero que llegó al corazón. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque todavía quedan más de dos meses para el esperado tributo a RBD en diciembre, algunos de sus integrantes ya están calentando motores para dar una probadita a su público. En esta ocasión, Anahí y Christian Chávez regalaron a sus fan la interpretación de uno de sus temas más aplaudidos en los escenarios. Los compañeros y amigos cantaron a través de la aplicación de Tiktok la inolvidable balada "Sálvame" trayendo consigo un montón de recuerdos. "¿Cantas conmigo?", le pregunta la feliz mamá de dos. A lo que su colega del alma le contesta: "¡Claro güerita!". La brillante idea emocionó a su legión de fans de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que fue ayer cuando Anahí se lanzaba al escenario cantando esta emotiva melodía que motivaba a sus seguidores a alzar los mecheros en cada concierto. La fusión de su voz y la de Christian quedó aún más bonita si cabe demostrando que siguen igual de afinadas y listas para darlo todo el próximo 26 de diciembre. Anahí, Christian, Christopher Uckerman y Maite Perroni están promocionando a todo dar desde sus perfiles de redes este evento único bajo el nombre de Ser o parecer. Una oportunidad para revivir, recordar y, sobre todo, homenajear a una banda que revolucionó el mundo y los corazones.

