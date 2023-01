Anahí presenta al nuevo integrante de RBD Si bien ha sido confirmado que Alfonso Herrera no estará en el reencuentro de RBD a los escenarios en vivo, se da a conocer un nuevo integrantes de esta famosa agrupación ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que RBD iniciará una serie de presentaciones en este 2023; sin embargo, hay un gran ausente dentro de los miembros de la agrupación y se trata de Alfonso Herrera, quien ha decidido dedicarse a sus proyectos actorales y dejar a un lado este reencuentro; de hecho, no estuvo presente en el concierto virtual que se llevó a cabo en 2021. Pese a todo, parece que este famoso ya tiene suplente en la banda musical, debido a que el hijo mayor de Anahí, Manuel, se acaba de autonombrar el nuevo integrante. Todo ocurrió porque hoy el nene cumple seis años y, a manera de felicitación, su mamá decidió subir una serie de fotos y videos donde comparte con el niño. Primero se le ve, siendo aún muy pequeño, cantando un tema de dicho grupo, ahora, de viva voz, hace el anuncio oficial. "Amigos soy el nuevo RBD", mencionó en un video que Anahí publicó en una de sus historias de Instagram. Además, la cantante le dedicó una felicitación a su primogénito. "¡Feliz cumpleaños Manu! Mi bebé grande ¡¡¡hoy cumple 6!!!", escribió en otra publicación en la misma red social, que acompañó con la imagen del chiquillo. RBD RBD | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La alusión hacia el anuncio; así como las felicitaciones, no se hicieron esperar. "Maní bebé; mi nuevo RBD. Los Amooo"; "¡¡¡Feliz Cumple a nuestro RBD!!! Que Dios te bendiga muñequito. ¡Te queremos Manu!"; "Manu Colucci"; "Felicidades bebé precioso ¡¡¡qué todos tus sueños se cumplan!!! Sigue llenando de magia la vida de todos con esta hermosa sonrisa", y "Como el tiempo pasó tan rápido, hoy nuestro angelito cumple 6 años. Te deseo todo lo mejor en este mundo, que Dios te siga bendiciendo siempre. Feliz Cumple Manu", fueron algunos comentarios. En las presentaciones se verá si Manuel, el hijo de Anahí, hace su debut como nuevo RBD, tal como lo anunció.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anahí presenta al nuevo integrante de RBD

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.