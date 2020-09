"No sé si vamos a estar todos": Anahí habla de la sorpresa que prepara RBD Los integrantes del famoso grupo musical están teniendo reuniones para concretar lo que será un momento muy esperado por sus fans. "Maite tiene ideas brillantes. Ella decía ‘pero no puede ser algo que dure poquito, tiene que durar muchas horas y tiene que ser enorme", contó Anahí. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El fenómeno musical y social que se originó a nivel mundial hace más de una década alrededor de RBD ha resurgido en el presente a raíz de la reciente liberación de toda la discografía del grupo en las plataformas de música en streaming. Pero el ‘regreso’ del famoso sexteto musical integrado por Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni y compañía no se va a quedar solamente en el hecho de que sus canciones vuelvan a estar al alcance de sus fans. "En los próximos días les vamos a decir exactamente qué, pero estamos queriendo aterrizar algo especial", anunció emocionada la intérprete de 'Sálvame' en una reciente charla con el motivador mexicano Daniel Habif en la que la actriz y cantante habló de los planes que tienen como grupo para llevar a cabo 'un tributo con todo nuestro amor a esto que fue tan fuerte'. "Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", reconoció. Image zoom Anahí Mezcalent Después de todo el amor que los fans han seguido dándoles desde que hace más de diez años se desintegrara el grupo, para Anahí resultaría imposible no formar parte de algo así. "Ellos [refiriéndose a los fans] se lo merecen porque nunca tuvimos un final. Se quedó como un poco inconcluso y todos estos años que nos han seguido dando su apoyo en todo lo que hemos hecho cada uno por separado… Yo lo hago feliz", dijo. "Creo que en la vida es muy importante que no se te olviden las cosas y a mí no se me olvidan las cosas y creo que a mis compañeros tampoco y lo sé y lo siento con ese amor, con esa entrega a esto que vivimos, entonces claro que voy a estar", confirmó Anahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El compromiso de hacer algo especial como agradecimiento a los fans se ve reflejado en las reuniones virtuales que sus integrantes han estado teniendo en las últimas semanas. "Maite tiene ideas brillantes, o sea de verdad es una niña tan creativa. A mí me sorprende mucho su creatividad, todo su rollo artístico, entonces ella decía ‘pero no puede ser algo que dure poquito, tiene que durar muchas horas si hacemos algo y tiene que ser enorme’, entonces empiezan a surgir las ideas. Todos tienen ideas increíbles", aseveró la inolvidable Mía Colucci. Image zoom RBD Mezcalent Independientemente de lo que se decida llevar a cabo finalmente, todos parecen tener claro que debe encajar con el momento actual que se encuentra viviendo Dulce María. "Obviamente es un momento en el cual no se nos puede olvidar que Dul está embarazada. Estamos viendo de qué forma podríamos aterrizar eso porque Dul tiene que ser parte de eso. RBD sin Dulce no se parece a RBD y yo se lo digo diario y ella lo tiene claro. Creo que cada uno de nosotros es parte esencial de este proyecto", aseveró. La intérprete de éxitos como 'Mi delirio', 'Te puedo escuchar' y 'Amnesia' no puede confirmar, sin embargo, que vayan a estar participando los seis integrantes en ese 'momento tan especial' que están ideando para recordar y vibrar juntos en esperanza y amor. “No sé si estemos todos o no, pero al final de cuentas yo creo que cuando tienes las ganas y el amor tan grande que le tenemos a RBD se va a acomodar”, dijo.

