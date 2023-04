A los cinco años de edad, Ana Isabelle descubrió su pasión por la música y, a partir de entonces, comenzó su preparación profesional; la cual le ha dado frutos que le han permitido ir consolidándose en Broadway con obras como Evita y en Hollywood con la nueva versión de la película West Side Story, donde interpretó a Rosalía por ello, la actriz, cantante y bailarina de origen puertorriqueño considera que "he tenido momentos claves" para lograr sus sueños y también ha sabido lidiar con los obstáculos. "Mis papás son músicos. Mi mamá fundó el Coro de niños de Caguas; cuando tenía cinco años comencé a formarme ahí.

"Mi papá es un trompetista muy reconocido de Puerto Rico. Mi hermano es músico. Es algo que llevo dentro de mí desde niña y se me inculcó que si me gustaba tenía que estudiarlo y siempre trabajar para ser lo mejor que pudiera", reveló Ana Isabelle a People en Español. "He tenido muchísimos obstáculos en el camino, pero lo bueno que tengo es que los trabajo, no dejo que un obstáculo me detenga. En su momento tuve el acento y lo trabajé; tengo que mejorar más la voz, voy con la Couch de canto. Tengo que hacer gran cosa de baile, voy y entreno. En eso he aprendido mucho de mis papás que el obstáculo se enfrenta trabajando y superándolo, no dejando que te detenga".

Así, a partir de los nueve años, esta famosa comenzó a trabajar en su país natal, con el apoyo de sus padres, y a los 17 años obtuvo su primer contrato con una disquera. Ahora, está preparando un nuevo disco que saldrá en mayo, pero mientras eso ocurre, está promocionado su primer sencillo de este material titulado "Hey". "Es una canción que es básicamente un desahogo de una experiencia de desamor que viví. Es una canción que había escuchado, fue escrita por tres compositores, básicamente del mundo urbano. Me la habían presentado un poquito más urbana con una letra un poco diferente, pero le vi mucho potencial a la melodía y, de hecho, Horacio, el presidente de WK, también", relató.

Ana Isabelle Credit: Cortesía: WK Records

"Entre los dos decidimos que queríamos hacer de "Hey" una canción a piano donde mi voz resaltara y el sentimiento de alguna historia verídica mía. Entonces, le pedí permiso a los compositores originales y les digo 'quiero cambiarle toda la letra ¿me dejan?. Me gusta la melodía, pero la letra no [me] representa, no me toca la fibra y siento que es una canción que podemos transformar'. Me dijeron que sí, nos sentamos juntos. Convertí una experiencia que viví en esta canción y la convertí en algo que, literal, me sanó. Le puse tanto amor y tanto sentimiento que, de verdad, como sané a través de ella", continuó. "Es una canción donde se da gracias a una persona que ya no está; que estuvo, que fue especial, pero que por alguna razón ya no es. Se brinda por ese amor, se brinda por querer, se llora y se sigue adelante".

Ana Isabelle Credit: Cortesía: WK Records

Ana Isabelle, quien se considera resiliente, asegura que "siempre una canción como esa va a ser un plus"; de hecho, "Hey" ya está disponible en todas las plataformas de música y video. Además, de estar a poco de sacar la producción completa, está preparando una serie en España, así que el trabajo no para. "Arriesgue por una balada del corazón que siempre puede tocar la fibra de cualquiera porque todos hemos pasado por el desamor. Todos escuchamos una canción que nos toque la fibra y lloramos, sentimos, cantamos; entonces, no puede ir mal", mencionó.

"Disfruten la vida, hay que reír, gozar y siempre tener fe de que algo mejor viene y que todo obra para bien",

Ana Isabelle