Ana Bárbara se convierte en la primera compositora de regional mexicano en recibir importante reconocimiento Con casi 30 años de carrera musical, Ana Bárbara se ha convertido en un referente de la música latina y ahora recibe un importante galardón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada año, el pasado 21 de marzo de 2023, se llevó a cabo la entrega anual de los BMI Latin Awards. En esta edición número 30, que realizó en Beverly Hills, California, Ana Bárbara fue reconocida con el premio BMI Icon que se otorga a un compositor, cuyo trabajo ha dejado huella y lo coloca como un un referente en la industria musical. La cantante tiene en su haber casi tres décadas de trayectoria profesional; durante las cuales, ha sumado diez álbumes de estudio; cuenta con más de seis millones de discos vendidos; ha colocado 33 de sus canciones en los primeros lugares de popularidad de Billboard en las categorías Hot Latin Tracks, Regional Mexican Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Tropical Airplay. También, se ha hecho acreedora a diversos galardones como el Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Furia Musical. Ahora, la famosa se convirtió en la primera creadora de música regional en recibir esta presea como una forma de rendir homenaje a su talento y aportes a la música latina que incluye, además de lo anterior, composiciones como "Bandido", "Lo busqué", "Mi corazón" y "La jugada", entre muchas otras. Ana Bárbara Credit: Cortesía: BMI Latin Awards SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de homenajear a esta figura, durante la ceremonia, sus colegas Lupita Infante, Adriana Rios, Angélica Gallegos y Alison Solís, interpretaron algunos de sus icónicos temas tales como "Mala Racha", "Para No Extrañarte Tanto", "De Vez En Cuando" y "Fruta Prohibida". También, le enviaron diversos mensajes Marco Antonio Solís, Ángela Aguilar, Bronco, Paquita la del Barrio, La Chicuela y el primer presidente Fonovisa, Jose Manuel Presa, quien la firmó por primera vez. Ana Bárbara Credit: Cortesía: BMI Latin Awards Ana Bárbara fue la encargada de cerrar la noche al cantar algunos de sus éxitos y ahora forma parte de un grupo élite de creadores de música que han recibido el más alto premio de BMI, entre ellos Carlos Santana, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Los Tigres Del Norte y Los Lobos.

