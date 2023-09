¿Qué es lo que pasa entre Ana Bárbara y Romeo Santos? La mexicana manda una misiva al dominicano Sin pelos en la lengua, la cantante mexicana manda un mensaje al rey de la bacahata Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Barbara Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En medio de su gira musical Bandidos Tour, Ana Bárbara se dio un espacio para hablar en exclusiva con People en Español y confesar qué es lo que piensa de el rey de la bachata Romeo Santos. "La verdad, se me antoja muchísimo trabajar con él", confesó la mexicana. "La música de Romeo es otro género y si se trata de la música mexicana, creo que soy muy buena para imaginar esa conexión". Romeo Santos ofrece un concierto en Campo Marte en la capital mexicana Credit: Mezcalent Si hablamos de conexión, no solo con el cantante de raíces dominicanas es que Ana desea tener una relación musical. "Me encantaría hacer un dueto con Marc Anthony también", desvela. "Se me antoja muchísimo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras ese deseo se le concede, la intérprete de "Bandido", continúa arrasando en su gira de la mano de Majo Aguilar. Ana Bárbara Bandidos Tour Ana Bárbara Bandidos Tour | Credit: Cortesía "La inspiración no tiene honor, ella llega cuando se le da la gana", dice la creadora del disco "Bordado a mano". "Me inspiro en la vida real o en historias que me platican". Esa creación no se verá borrada, por nada ni nadie. Ni si quiera por la reciente demanda que su hermano Francisco Ugalde, puso en su contra. Este afirma que es coautor de varios éxitos musicales de la cantante mexicana y exige que se le de crédito como coautor de "Lo busqué", "Niña mimada" y "Fruta prohibida", entre otros temas. "De mi boca te puedo decir, no sé qué es lo que está pasando. Como ser humano, como hermana, como hija, yo pido al público y a quienes me escuchen que se pongan en mi lugar", dijo en exclusiva la cantante a mexicana a People.... "Para mí es muy difícil hablar del tema porque no sé de dónde viene, yo creo que es [por] un desamparo que debe de sentir él que está haciendo esto".

