En medio de su gira, Ana Bárbara se pronuncia sobre la demanda que su hermano puso en su contra: "Estoy devastada" Ana Barábara habló por primera vez sobre la demanda que su hermano ha interpuesto en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Bárbara Ana Bárbara | Credit: Cortesía La música y el público sana, y quien lo sabe muy bien es Ana Bárbara. La cantante fue demandada recientemente por su hermano, Francisco Ugalde, quien afirma que es coautor de varios éxitos musicales de la cantante mexicana. Francisco exige que se le de crédito como coautor de "Lo busqué", "Niña mimada" y "Fruta prohibida", entre otros temas. "De mi boca te puedo decir, no sé qué es lo que está pasando. Como ser humano, como hermana, como hija, yo pido al público y a quienes me escuchen que se pongan en mi lugar", dice en exclusiva la cantante a mexicana a People en Español. "Para mí es muy difícil hablar del tema porque no sé de dónde viene, yo creo que es [por] un desamparo que debe de sentir él que está haciendo esto". Ana Bárbara Ana Bárbara | Credit: Cortesía La realidad es que Francisco no ha sido el único que mantiene una lucha de autoría con la intérprete de "Bandido". José Manuel Figueroa también reclama ser el dueño del tema "Fruta ...". "Para mí todo esto [es difícil], ahora ellos dos tendrán que hablar para ponerse de acuerdo en su realidad que están viviendo", explica la artista. "No tengo respuesta de por qué hacen esto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para lo que sí tiene una respuesta y más que positiva es para su gira Bandidos Tour que dio inicio hoy. "Creo que algo maravilloso", expone emocionada. "El escenario es una sanación". De esa sanación y del conflicto con su hermano, Ana Bárbara habló en exclusiva. ¿Cómo te sientes con este tour? Creo que es maravilloso, el escenario es una sanación. Estoy muy emocionada. ¿Qué es lo que sucede con tu hermano Francisco? De mi boca te puedo decir [que] no sé qué es lo que está pasando. Como ser humano, como hermana, como hija, yo pido al público y a quienes me escuchen que se pongan en mi lugar, para mí es muy difícil hablar del tema porque no sé de dónde viene. Yo creo que es [por] un desamparo que debe de sentir él, que está haciendo esto. En mi caso yo me siento devastada, no lo puedo negar. Se me hace un nudo en la garganta, cada vez que hablo de este tema es muy duro para mí, soy madre, hija, hermana, soy una tripulante de una nube aventurera. Es tal mi dolor, que les digo que el universo tiene leyes y hay unas leyes divinas y una justicia divina y yo la dejo ahí en manos del universo. ¿Fuiste la autora de esas canciones? Absolutamente, no tengo coautor. En su momento José Manuel Figueroa ha hablado de esto, para mí todo esto [es difícil]. Ahora ellos dos tendrán que hablar para ponerse de acuerdo en su realidad que están viviendo, no tengo respuesta de por qué hacen esto. ¿Qué proceso sigue? Si yo tengo esta casa y el vecino dice que es su casa y quiere demandar, pues tendré que atender la demanda o [el] reclamo de él y comprobar, que la justicia compruebe quién compró el terreno, igualito pasa con las canciones. No entiendo a los dos caballeros y más a mi hermano, mi equipo de trabajo se encargará y van a tomar cartas en el asunto cuidando mis obras. Por fortuna todas mis canciones por una bendición de Dios están registradas por mi disquera a la que pertenecí 20 años de mi vida y les agradezco eso. Ana Bárbara Bandidos Tour Ana Bárbara Bandidos Tour | Credit: Cortesía ¿Cómo has logrado superar esto? Mi corazón está roto, está triste, [estoy] devastada, no entiendo en qué momento, no sé qué sientan, cuál es el móvil ni a donde quieran llegar, pero no tengo palabras más que decir que me duele, me duele mucho. [Pero], dentro de mi dolor no tengo un absoluto miedo, es una paz en mi alma. Hay momentos que me quiebro, tengo mis momentos y tengo gente que me quiere, agradezco a mi público que sean mi soporte, que sean mi colchonchito, mis pedazos de mi alma: ¡Gracias!

