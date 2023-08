AMOR presenta en exclusiva su nuevo video Nicolás Narváez Calderón, Ángel Calero Hernández, Yago Vidal Salcedo, Cristian Vidal Fernández conforman la nueva boy band AMOR y tienen una nueva propuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir AMOR Credit: Cortesía: Media Concepts PR Con el fin de ofrecer una propuesta fresca se creó el grupo español AMOR, el cual, está integrado por Nicolás Narváez Calderón, Ángel Calero Hernández, Yago Vidal Salcedo y Cristian Vidal Fernández. Esta boy band presenta atractivas coreografías al ritmo del género urbano. De hecho, su más reciente tema "Caribbean Girl" se está convirtiendo en uno de los preferidos del público estadounidense. Ante ello, ahora se encuentran en Miami, Florida, para promocionarlo. "Comenzamos nuestra promoción en Miami de este tema que tanto ha gustado, 'Caribbean Girl'", mencionó AMOR a People en Español. "También estaremos en vivo en el Dolphin Mall, en Miami con una presentación en vivo y el fin de semana en nuestro primer concierto masivo en el festival en Español más grande de Estados Unidos el Carnaval Carolina en Charlotte North Carolina". AMOR Credit: Cortesía: Media Concepts PR Ahora, estos chicos presentan en exclusiva el video de "Caribbean Girl", cuya dirección corrió a cargo de Blue Gregory, en ella se puede apreciar a los jovencitos divirtiéndose y bailando al ritmo de la canción en Playa El Matador en Malibú, California, donde se llevó a cabo la filmación de este audiovisual. AMOR Credit: Cortesía: Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queríamos dar la sensación de una playa hermosa como estar en el Caribe, colores divertidos y vibrantes", agregaron. "Y una gran coreografía para darle a la canción una sensación muy animada". Llama la atención que en la letra mencionan a algunas famosas como Camila Cabello y Rosalia. Nicolás Narváez Calderón, Ángel Calero Hernández, Yago Vidal Salcedo, Cristian Vidal Fernández, se muestran muy emocionados de poder ofrecer este trabajo musical a su público. Conoce la propuesta de AMOR y "Caribbean Girl" que ya está disponible en todas las plataformas de música y video.

