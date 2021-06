Amenazzy el estudiante de contabilidad que ahora triunfa en la música urbana Ante la inestabilidad que ofrece el mundo de la música, Amenazzy decidió estudiar contabilidad; sin embargo, sus temores fueron infundados y ahora logra el éxito en el género urbano. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con diez años de edad, Amenazzy inició en el mundo de la música formando parte de una agrupación vocal. Pese a desear convertirse en cantante, decidió tener otra opción profesional; así ingresó a la carrera de contabilidad. "El mundo de la música no era algo seguro, entonces debía tener un plan B si la música no se me daba; entonces, me decidí por estudiar contabilidad", confesó a People en Español. "En el transcurso, cuando estoy estudiando, empiezo a pegar [con mi música] y me veo obligado a salirme porque perdía exclusividad si seguía yendo a la universidad", reveló. "Fui a contabilidad porque pensaba que cuando triunfara iba a administrar mi dinero, por eso quería ser contador". José Daniel Betances, nombre real de este intérprete de música urbana, confiesa que de sus inicios a la fecha "he tenido un crecimiento muy grande porque he atravesado por muchas etapas puedo decir que he evolucionado y madurado mucho porque en ese entonces desconocía muchísimas cosas que la música trae consigo y todavía sigo aprendiendo porque el negocio de la música es muy amplio". Tras varios años de trabajo, el joven de República Dominicana lanza su primer EP titulado Santo Niño, que incluye ocho canciones con ritmos distintos como el reguetón, trap y dembow, entre otros. Además de utilizar diversos subgéneros urbanos, quiso arriesgarse con las letras y ofrecer una producción innovadora "que no se pareciera a lo anterior" que ha realizado y asegura que "van a escuchar a un Amenazzy que los va a dejar con la boca abierta", donde también pone al descubierto experiencias personales. Amenazzy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Santo Niño es mi primer trabajo formal. Desde que inicié mi carrera hasta hoy, solo lanzaba sencillos. Esta es la primera vez que entrego un disco con ocho canciones. Con Santo Niño quisimos nutrir a esos fanáticos que ha estado siguiendo mi carrera desde el inicio", explicó. "En este material van a encontrar un Amenazzy romántico, esa es mi esencia natural; un Amenazzy de calle que también lo tuvieron en el 2016-17; un Amenazzy implícito hablándole a una chica. Hay muchos colores en este disco". A la par del EP, el cantante estrena el video del tema "No me falles" que realizó en colaboración con Tokisha y que asegura es muy provocador. "Es el tema más explícito del EP porque es lo que Tokisha más resalta en sus canciones; es muy atrevida y quise irme a su terreno. El tema es muy interesante y el video también ya es es muy conceptual y estamos expresando lo sucio con arte", mencionó. "Lo que vaya a pasar conmigo quiero que hasta para mí sea sorpresa", Amenazzy Amenazz, en un futuro próximo, busca incursionar en la actuación y le gustaría llevar su historia a la televisión con una bioserie porque ha vivido "acontecimientos que parecen hasta mentira, pero son cosas reales". Mientras tanto, continuará los preparativos de un álbum y "voy a seguir trabajando y dando lo mejor de mí sin parar". Está seguro que su carrera tendrá buenos resultados. "Lo que vaya a pasar conmigo quiero que hasta para mí sea sorpresa", concluyó.

