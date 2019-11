No vas a creer la razón por la que Amenazzy abandonó el béisbol y se dedicó a la música ¡Increíble!

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

No fue Dios ni un milagro, sino el astro rey el responsable de que José Daniel Betances, nombre real de Amenazzy, se convirtiera en una amenaza para el aburrimiento. “Fui a México con la selección de pelota [de mi país con 11 años] para jugar béisbol y, voy a ser sincero, no me gustaba coger sol y eso no era lo mío. Entonces decido incursionar en la música”, confiesa el dominicano de 24 años, quien no tiene estudio alguno de música. “Lo que sé fue porque me apliqué y quise sacar resultados y exprimir mi talento”.

Esa perseverancia llevó al artista a trabajar de la mano de Don Omar con la canción “Desierto”. “Era mi sueño. Tenerlo frente a mí fue algo que no puedo explicar con palabras. Me sentí emocionado, contento. Para mí fue muy grande, yo crecí escuchándolo”, dice el amante de la moda.

“Desde siempre he sido fashionista y no me gusta llevar reglas en lo que son los vestuarios. No me gusta llevar un esquema, mientras más loca y espontánea se vea la ropa, es lo que a mí me gusta”.