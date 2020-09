Amazon Music celebra la música latina y sus artistas en su nuevo espacio Amazon Music LAT!N Bajo el eslogan La música que nos conecta, sus usuarios tendrán acceso a canciones exclusivas de grandes artistas, podcasts y listas de reproducción actualizadas de todos los géneros. ¡Toda una fiesta de la música! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un lenguaje universal que une al mundo sin necesidad de traducir, ese es la música. Los éxitos latinos de artistas como Maluma, Shakira, Marc Anthony o Jennifer Lopez han conquistado mercados en otros idiomas y su alcance internacional ha sido apoteósico. Por eso Amazon Music ha creado un nuevo espacio para celebrar los grandes géneros y artistas de la música latina en su nuevo espacio Amazon Music LAT!N, un lugar donde los fans pueden reconectar con su cultura y sus raíces a través de sus cantantes y temas favoritos. Bajo el lema de La música que nos conecta, pretende precisamente eso, unir y crear puentes para acercar a sus usuarios a géneros como la salsa, el reguetón, el trap o el flamenco sin fronteras ni límites. Entre otros servicios, Amazon Music LAT!N ofrece canciones exclusivas como, por ejemplo, la versión acústica de "Hawái", el más reciente éxito de Maluma. También contiene podcasts capitaneados por artistas, como el del próximo 23 de febrero, presentado por Becky G, donde público y artista podrán debatir sobre situaciones y temas relevantes que acontecen en la cultura latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No faltarán casi un centenar de listas de reproducción nuevas y actualizadas con los grandes éxitos del momento y del ayer en todos sus géneros. Lo hará bajo diferentes títulos como HOY, PLATINO, HITS y CLÁSICOS . Otra de las listas más destacadas se llama RAÍCES y consiste en un atractivo viaje por la obra de un artista latino relevante que este mes arranca, nada menos y nada menos, que con Marc Anthony. Todo un lujo. Todo esto y mucho más son los servicios y propuestas que llegan con Amazon Music LAT!N, una oportunidad única para estar al día y profundizar en la música latina de forma inmediata y actualizada. Para más información puedes conectarte a este enlace.

