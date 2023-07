Allison Strong presenta su nuevo disco Brontë: "Trato de honrar mis raíces en mi música" Exclusiva: La actriz y cantautora de raíces colombianas estrena su álbum folk y etéreo con canciones románticas e hipnóticas, ¡te va encantar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante de sangre colombiana Allison Strong lleva prácticamente toda una vida subida en los escenarios. Desde su debut siendo adolescente en el musical de Broadway Bye Bye Birdie y posteriormente la aclamada Mamma Mia!, la cantautora nacida en Nueva Jersey ha cautivado a su público, la crítica especializada e incluso, los expresidentes George W. Bush —de Estados Unidos— y Álvaro Uribe —de Colombia—. Este año la también actriz —a quien hemos visto en The Week Of, al lado de Adam Sandler y Chris Rock; y de las series The Marvelous Mrs. Meisel (Amazon), The Blacklistt y Dora and Friends— regresa con nueva música lanzando la producción musical titulada Brontë. De dicho álbum se desprende el sencillo "La luna" cuyo fascinante video recrea una atmósfera romántica y surreal, perfecta para la etérea voz de esta joven artista folk. "Soy una cantautora de música folclórica americana con inspiración latina", afirma sobre su estilo que la ha hecho destacar. "Crecí cantando canciones folclóricas de Colombia porque mis abuelos me [las] enseñaron", afirma cantante apuntando la Zoraya, Carlos Vives, Shakira y Fonseca como inspiraciones musicales, además de su abuela, quien siempre cantaba con ella en la sobremesa durante. El video fue producido por Brett Parnell y en él también figura Stanley Martin, a quien recordamos por su exitosa participación en el musical Aladdin. ¡Mira arriba la entrevista exclusiva con Allison Strong! Allison Strong en abril pasado recibiendo el premio "Homegrown Music Video" como reconocimiento a su protagónico al lado de Adam Sandler en The Week Of (Netflix) durante el Garden State Film Festival de Nueva Jersey. Allison Strong Credit: Jeremy Varner) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El álbum Brontë incluye seis temas y salió a la venta el 16 de junio. Está disponible en Spotify y otras plataformas

