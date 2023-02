Alisun da a conocer su concepto musical para "poder crear conciencia" Una propuesta musical que rompe esquemas es el sello de Alisun con su nuevo proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto de 2022, Alisun dio a conocer su primer sencillo titulado "Around the world" donde mostraba una propuesta musical con la que pretende "crear cambios positivos en el mundo"; ahora, lanza un EP completo titulado Mundieo; con el cual, quiere consolidar este concepto distinto que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar personal. "Sé que la música es capaz de cambiar vidas, de cambiar el mundo. Entonces, poder ser un grano de arena en estos cambios, me da un sentimiento de estar plena, llena y saber que estoy en el lugar correcto realmente", mencionó Alisun a People en Español. "Es un paso adelante, hacia nuevos mensajes, nuevos aspectos de mí y de mi filosofía; cosas que siento que son importantes de cantar y hablar sobre ellas. Este nuevo proyecto es algo muy especial porque es algo que nos afecta a todos y es nuestra relación con la madre tierra, nuestras interacciones con la naturaleza para regresar al balance, a afinarnos más a su frecuencia porque casi que todos estamos en la frecuencia de la sociedad y no en la de la naturaleza". Esta producción le llevó cuatro años terminarla debido a diversos factores que incluyeron la pandemia de COVID-19. Pese a todo, la cantante está feliz de lanzarlo ahora y poder ofrecer un concepto diferente a lo que existe actualmente en la industria. "Creo mucho en los tiempos divinos. Siento que todo pasa exactamente como tiene que pasar, pero si hubieron muchos retrasos con el lanzamiento de este EP, honestamente". Alisun Credit: Leah/Ariel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mundieo es una palabra que inventé que significa acción a tiempo hacia la tierra. Entonces, cuando actuamos para la tierra, actuamos para nosotros mismos", reveló. "Esta propuesta es un concepto invernal; entonces, es más introspectivo, reflexivo, con mensajes más profundos. Lo veo como algo que nos deja reconectarnos con nosotros mismos". Alisun Credit: Cortesía: Alisun Alisun quiere motivar a las personas a través de este trabajo cuyo primer tema le dio sus primeras satisfacciones y espera que el EP Mundieo, que ya está disponible en todas las plataformas musicales, pueda ayudar a mejorar la existencia de las personas y su relación con el mundo. "Ver que la gente se ha conectado con el mensaje me da mucho gusto", confesó.

"Poder crear más consciencia me da un sentimiento muy lindo", Alisun "Me encantaría que el público lo escuche si se quieren a sí mismos, si quieren reconectar a la tierra, si quieren reconectar a un sentimiento muy verdadero, a un propósito universal de estar reconectados con la naturaleza, con uno a otro. De ver el mundo más a la unidad", continuó. "Poder crear más consciencia me da un sentimiento muy lindo".

