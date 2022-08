Alisun llega a la escena musical con una propuesta cuya "meta es sanar con su arte" Con el único interés de usar la música para dar un mensaje positivo, llega a la escenarios Alisun. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, la oferta musical actual es extensa y para todos los gustos, también es claro que la tendencia ha puesto en el mercado temas que solo buscan el interés del público sin importar la profundidad de su mensaje o crear consciencia sobre algo. Por ello, Alisun quiere utilizar la música para crear propuestas que ayuden a mejorar la vida de los seres humanos y el planeta, pero sin dejar de lado ritmos bailables y atractivos. "Alisun es una persona que quiere crear cambios positivos en el mundo. Que tiene la meta de sanar con su arte, que quiere crear impactos que van a ser causa y efecto de ayuda", expresó a People en Español. "Mi propuesta musical es una experiencia, es un estilo que espero haga que un sentimiento venga a la gente o que una historia o imágenes venga a las personas. Quiero que cada persona tenga su propias experiencia con lo que escuchan de mi creación". Si bien esta joven trae la música en la sangre porque su padre es nada más y nada menos que Marco Antonio Solís, confiesa que su verdadero interés desde pequeña era desempeñar alguna actividad que le permitiera contribuir a la sociedad y el planeta. "Cuando empecé a hacer teatro musical en la High School, empezó aclararse que el canto era lo que quería hacer", relató. "En esa época empecé a escribir y canalizar estas canciones, y me ayudó a sentirme más cómoda conmigo misma, con mi habilidad de crear. Ahí realmente lo confirmé", continuó. "Sea lo que fuere que hiciera sabía que quería hacer algo que creara un cambio positivo en el mundo. Quería ser veterinaria de niña o rescatar animales en África, muchas cosas así. Pero la música es un arma tan poderosa y si una la ve con amor, siento que es el camino para crear estor cambios". Alisun SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a ser hija de El Buki, no ha sido un factor que le afecte o haya determinado su trabajo en la música. "Siento que de cada cosa se puede aprender. Cada cosa y aspecto de mi vida para mejorar y crecer. Siento que ser la hija de mi papá, aparte de ser un súper honor, es un aprendizaje por la forma de ser que tiene; su carácter, además de su ser artístico", comentó. "Me inspira muchísimo con su creatividad, con su forma de expresarse, aunque tengamos nuestros propios estilos, no es ningún impedimento [ser su hija]", agregó. "[Lo que más me ha enseñado es] la disciplina; es la persona más disciplinada que conozco y es su consejo número uno siempre y llevo eso conmigo desde siempre". "Podemos crear el mundo que queremos ver, pero todo empieza con nosotros", Alisun Alisun Fiel a sus convicciones, Alisun lanza el sencillo "Around the world", que ya está disponible en todas las plataformas de música y videos, y con el que pretende dar un mensaje positivo y es el preludio de un EP que presentará en breve. "Es una canción que escribí; se trata de escuchar a las generaciones más jóvenes, a los niños porque quieren un mundo mejor y creo que veo mi propio reflejo", explicó. "Es acerca de nuestro propio niño interior y no decepcionarnos a nosotros mismo". "Les quiero dar amor, sanación, esperanza, motivación para creer en sí mismos. Que sí podemos hacer cambios, que sí podemos crear el mundo que queremos ver, pero todo empieza con nosotros", expresó. "Quiero ser una fuerza de luz que eleva los corazones, las almas de los demás para unirnos más a la frecuencia del amor".

