¿Por qué Alfonso Herrera no participará en el concierto de RBD? El actor mexicano no participará en el evento virtual mundial 'Ser o parecer' que reunirá a los exintegrantes del famoso grupo musical nuevamente sobre un escenario. ¿Por qué? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann conmocionaron al mundo al anunciar este miércoles a través de las redes sociales el esperado regreso de RBD. A 12 años de su último concierto, los exmiembros del famoso sexteto musical surgido de la exitosa telenovela Rebelde se reunirán el 26 de diciembre para un evento virtual mundial que contará con dos importantes ausencias: la de Alfonso Herrera y Dulce María. Image zoom Alfonso Herrera y Dulce María, no participarán en principio en el show en vivo Mezcalent (x2) Aunque por motivos muy diferentes, ni el actor mexicano ni la protagonista de la nueva temporada de Falsa identidad (Telemundo) estarán participando en este show en vivo que ofrecerá a finales de año el desaparecido grupo musical y en el que se revivirán los clásicos que marcaron a toda una generación, como 'Sálvame', 'Ser o parecer' o 'Sólo quédate en silencio'. En el caso de Dulce la propia actriz explicó días atrás en una entrevista con el programa matutino de Telemundo Un nuevo día porqué no iba a formar parte de este reencuentro. "La verdad es que yo, como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada ahora obviamente en la maternidad. Tengo casi 7 meses. Yo ahorita por más que quisiera no podría estar al 100 en algo tan importante como lo sería un reencuentro, entonces en este momento no porque estoy cercana a parir y luego viene el posparto", detalló la también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero y Alfonso por qué no participará en este esperado evento? "Poncho sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo", respondió Christian Chávez en un reciente live. Image zoom Alfonso Herrera Mezcalent Aunque no se ha pronunciado sobre su ausencia en este evento, hace algunos meses en una charla en Instagram el actor dejó claro que no se ve volviendo a subir a un escenario a cantar. "Yo canto todos los días en la regadera, todos los días en la regadera yo canto, así que yo tengo mi propio escenario", dijo entre risas al ser preguntado sobre este asunto. Recordemos que en su momento Herrera fue quien dio el primer paso para la desintegración del grupo. "Ya habían pasado cuatro años, yo quería seguir actuando, es lo que realmente me gusta, y obviamente tu propia voz te llama hacia otro lado y en este caso yo hablé con ellos y les dije que yo quería irme hacia otro lado y todos lo respetaron muy bien y pues aquí estoy, sigo trabajando de lo que me encanta que es la actuación", contó en el mismo live.

