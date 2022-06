Alex Rose confiesa "siento que nací con" el talento para la música El cantante Alex Rose desde siempre quiso dedicarse a la música y ahora ha logrado el respeto de sus colegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niño, Alex Rose descubrió en las imitaciones a diversos artistas salseros su pasión por el canto y, a diferencia de otros chicos de su edad, no tenía en mente ninguna otra profesión porque solo pensaba en la música porque "creo que salió por mi familia, era muy musiquera. Mi hermano tocaba, cantaba; mi mamá escuchaba música todo el tiempo; creo que se me metió por las venas". Así, en cuando tuvo oportunidad no dudó en dedicarse a cantar. "Cuando empecé a escuchar música era salsa que escuchaba mi papá", confesó a People en Español. "Siento que nací con eso. Fue una inquietud que tuve desde pequeño. Siempre tuve esa inquietud de escribir y crear música. No había nada más en mi mente que eso. No quería ser ni bombero, ni policía, ni nada de eso; aunque no descarto esos trabajos porque son muy importantes. Pero siempre quería hacer algo dentro de la industria musical", reveló. "Realmente no estudie ningún instrumento musical, todo lo que he aprendido ha sido en el proceso". Ahora, Alexis Guzmán, nombre real del cantante y quien "compongo casi todas mis canciones", está promocionando la producción ENR donde cuenta con 20 temas y realizó colaboraciones con otros representantes del género urbano como Wisin y Yandel, Rauw Alejandro, Arcángel, Darell, Miky Woodz, Carlee, entre otros. "Todas las colaboraciones fueron súper orgánicas, nada forzado", mencionó. "Una experiencia increíble, una enseñanza increíble también. Cada uno trabaja diferente y siento que aprendí de cada uno algo diferente". "ENR es un súper completo sinceramente. Tiene desde música para el bajo mundo hasta comercial; es un disco que acapara casi todos los oídos dentro del género urbano. Las colaboraciones fueron súper durísimas", continuó. "Con cada artista que he trabajado siento que me respetan y yo los respeto a ellos, y cuando hay ese tipo de conexión entre los artistas las colaboraciones se hacen bien fácil". Alex Rose Credit: Cortesía: WR Records SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el también compositor de puertorriqueño está propuesta es un abanico de opciones para todos los gustos musicales porque incluye diversos géneros porque "en mi disco hay rock, balada, R&B, reguetón" y considera que le dejó mucho aprendizaje. "Decidí hacer rock; nunca había hecho eso y ¡wow! de verdad fue una experiencia increíble y quiero hacer más", expresó. "Hay un sin número de flows récords. No le quitó mérito a ningún discos porque soy fan de otros artistas y los escucho, pero siento que mi disco es uno de los más completos ahora mismo". ERN de Alex Rose ya se encuentra en todas las plataformas digitales de música y el video de su tema "De ti", que grabó a dueto con Jay Wheeler, también está disponible.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alex Rose confiesa "siento que nací con" el talento para la música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.