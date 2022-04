Alejandro Santamaría busca regresar el toque romántico a la música juvenil Conoce a Alejandro Santamaría el cantante cuyo talento ha sido apreciado por cantantes con Luis Fonsi y Alejandro Sanz entre otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 24 años, Alejandro Santamarina retoma su carrera musical que se vio obligado a pausar tras la pandemia y luego de lanzar su primer sencillo titulado "Qué tal" en agosto de 2019. Ahora, el cantante de origen colombiano presenta su primer álbum titulado Despierto, donde quiere rescatar el estilo romántico en la música juvenil y tenerlo como un sello personal en sus letras sin importar que sus temas sean pop o género urbano. "Mi oferta musical es muy genuina; viene de mi experiencia. Mis letras tienen una coherencia con mi lenguaje, eso es muy importante. Cada quien tiene su forma de hablar y de decir las cosas, creo que eso es lo que finalmente nos caracteriza. Le apuesto, a las buenas letras, contar buenas historias", mencionó Santamarina a People en Español. "Intento mezclar; tengo canciones urbanas y también está el lado más popero, romántico, baladas. Eso es un reflejo de lo crecí oyendo. Hay espacio para todo, siempre y cuando mantenga mi esencia, y mi forma de decir las cosas en las canciones". Desde niño, el también compositor tuvo una atracción tal por la música que "empecé a tocar guitarra a los 12 años y desde ahí no la he soltado", y se ha convertido en otra de sus características; además, este instrumento ha sido fundamental para desarrollar su lado creativo con canciones "que sacaba en la guitarra y más adelante comencé a escribir"; algo que le ayudó, al salir del colegio, "para buscar ese sonido con el cual quería lanzar mi música al mundo". Alejandro Santamaría Credit: Alejandro Santamaría Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien está presentado su primer disco, cuenta con una importante experiencia en los escenarios debido a que ha abierto conciertos de cantantes como Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Fonseca y Camilo. Ahora, quiere dar a conocer su calidad profesional. "Estos dos años de pandemia fueron difíciles, nunca pensé que serían dos años. Pero, afortunadamente, dentro de las primeras tres semanas, que no sabía qué hacer, me di cuenta que tenía mucho tiempo para escribir, crecer como compositor; entonces, eso fue lo que me puse a hacer, escribir canciones todos los días así las terminara o no, pero adoptar esa disciplina", relató. "No le tengo miedo al éxito ni al fracaso. Lo importante es seguir haciendo música", Alejandro Santamaría. "Eso me llevó a mi primer álbum; creo que es algo que no hubiera pasado o no hubiera sido el mismo álbum, definitivamente, si fueran otras circunstancias. Estoy agradecido con eso y la música que salió durante estos dos años", continuó. "Despierto es un álbum que me define como artista, del momento en el que estoy como compositor y como cantante; mi guitarra está muy presente en el álbum, en casi todas las canciones. Le puse Despierto pensando que estar despierto es estar alerta, en el momento presente y pienso que ahí es cuando salen las grandes cosas de nuestras vidas. Lo que sea que estemos haciendo es muy importante estar concentrados y aprovechando lo que tenemos enfrente". Alejandro Santamaría sueña con "hacer una gira de conciertos en grandes estadios" y reitera que es importante "el mensaje que tienen las canciones y lo mucho que pueden impactar la vida de alguien", por ello, buscará dar buenos mensajes en cada tema. De momento, además de Despierto, también promociona el sencillo "Cien" que realizó en colaboración con Siel; ambas propuestas están en todas las plataformas digitales de música; además, el video del tema ya está disponible en video. "No le tengo miedo al éxito ni al fracaso. Lo importante es seguir haciendo música y pasará lo que tenga que pasar", concluyó.

