Alborán, Luis Fonsi, Reik y Joy: ¡Homenaje a Armando Manzanero derrite las redes durante los Billboards! Las voces de los talentosos artistas brillaron con una luz especial intepretando las baladas más románticas de la leyenda mexicana. ¡Esto fue lo que dijo Armando Manzanero al recibir el premio por su trayectoria! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La poesía se adueñó del escenario de los Premios Billboard de la Música Latina cuando se celebró el homenaje al gigante cantautor mexicano Armando Manzanero en honor a su fabulosa trayectoria. “No tengo palabras para poder expresar lo que mi corazón siente al poder haber compartido con esta generación tan grandiosa, tan fuerte, tan talentosa, en un espectáculo tan hermoso y tan bello como este”, comenzó su discurso de agradecimiento uno de los más prolíficos compositores de la historia de la música en español. “Dios bendiga a la canción latinoamericana…. ¡Gracias!” exclamó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Maestro, el honor ha sido para todos nosotros, gracias a Vd. generaciones aprendemos que el amor es una canción. Este premio trayectoria es por toda su vida, y es también por nuestras vidas porque con Vd. Hemos tenido la fortuna de disfrutar su legado musical y, personalmente, yo te adoro Don Armando Manzanero”, aseguró Joy Huerta, feliz de poder rendir homenaje al legendario personaje. Una vez sentado al piano, el maestro comenzó a tocar y entonó uno de sus más grandes temas, Contigo Aprendí. Después de cantar los primeros versos, el español Pablo Alborán le tomó la palabra y cautivó con su voz al público. El cantante yucateco expresó así su felicidad acerca de este reconocimiento a la Agencia Reforma días antes: "Yo me siento muy realizado y muy feliz de que sea en vida. Todo a tiempo. Prefiero esto a que hagan un homenaje cuando estoy viendo (desde el otro plano), recogerlo en mano propia y no que lo recojan mis deudos", afirmó divertido. Jorge Bernal presumió su selfie junto al homenajeado y añadió un simpático comentario bajo la imagen. “Gracias a las canciones de este señor, nacimos muchos de nosotros. Mis respetos y admiración siempre Don Armando”, dijo el conductor refiriéndose a los temas que han derretido a los latinos por generaciones en la voz del autor y en la de muchos otros grandes artistas como Luis Miguel.

