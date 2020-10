Aitana, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! "Corazón sin vida", Aitana ft. Sebastián Yatra Aitana lanza su nuevo sencillo "Corazón sin vida" junto a Sebastián Yatra. El video del tema, producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, fue dirigido por Pablo Hernández y rodado a medio camino entre Madrid y Miami. "Como si yo fuera pastel", La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho lanza “Como si yo fuera pastel”, un tema de amor interpretado por Josi Cuen, quien plasma su característico estilo vocal a este track que aborda la importancia de valorar la belleza interna más allá de lo superficial. El lanzamiento de esta canción viene acompañado de un video con la historia desarrollada para rendir un respetuoso tributo a los paramédicos que aman su vocación y trabajan con pasión todos los días. Esta grabación se realizó en Mazatlán, Sinaloa y los protagonistas de la misma son Esaúl y Josi, quienes acuden a los llamados de auxilio junto a su compañera que es además pareja sentimental de uno de ellos. Más unidos que nunca, Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella Image zoom Cortesia El álbum Más unidos que nunca de Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella vio la luz en el año 2004. Dieciseis años más tarde y guardando en familia los cuidados por la pandemia mundial, el artista vallenato decide complacer a sus fanáticos compartiendo el relanzamiento de este álbum que trae arreglos musicales nuevos y únicos, y llega completamente remasterizado sin perder su esencia natural: la voz de Silvestre Dangond y el acordeón de Juancho de la Espriella. Buen viaje, Ovi Image zoom Cortesia El cantante y compositor cubano Ovi estrena su electrizante álbum Buen viaje. El CD está compuesto por 12 ardientes temas que prometen subir la temperatura. La producción contiene una gran variedad de notables colaboraciones con talentos como Natanael Cano, Lenny Tavárez, Brytiago, Jessi Uribe, Alemán, Big Soto, Junior H, JOP, TyanG y Re ne. Pitizion, "La diferente" La cantautora colombiana Pitizion presenta su nuevo sencillo "La diferente". Siendo fiel a su esencia donde las letras son las protagonistas de su propuesta musical, la artista presenta este nuevo tema con el que busca continuar creando conciencia y tocando la vida de las personas que la escuchan, logrando un punto de encuentro real entre artista y público. "Prefiero vivir sin ti", Gian Marco Prefiero vivir sin ti es el nuevo sencillo del exitoso músico peruano Gian Marco, el tercero que sale a la luz en este 2020 y que formará parte del disco que lanzará en el 2021. Con sonidos melancólicos que atrapan e invitan a cantar, esta canción es el resultado de la inspiración que le llegó al cantautor en medio de la cuarentena. “Cuando escribo canciones nunca me pongo a pensar de estilos o ritmos, solo me dejo llevar por lo que mi corazón en ese momento me dicta. Esta canción fluyó de manera natural", Gian Marco. "Ella quiere dembow", Aron Luix Aron Luix presenta “Ella quiere dembow”, su segundo sencillo con el que demuestra su evolución artística con un sonido underground que pondrá a gozar a todos los amantes del género. Con “Ella quiere dembow”, Aron apuesta por sonidos urbanos, cargados de sensualidad y sabor, retomando el estilo de los grandes clásicos del reggaeton que, a partir de la experiencia de la calle, sabe crear música cercana al público. "Don't Go", Isabela Merced ft. Danna Paola "Don't Go" es el nuevo sencillo de Isabela Merced junto a Danna Paola. Esta canción reúne ne a dos de las jóvenes más exitosas de hoy en día a nivel internacional, no solo en la industria de la música, sino del cine y la televisión. "El beso que no le di", Romeo Santos Image zoom cortesia Romeo Santos lanzó una versión acústica de su canción “El beso que no le di”, exclusivamente disponible en Amazon Music LAT!N. Esta canción tiene un aire que nos recuerda a un bolero - la versión en español de “All I Could Do Was Cry” de Etta James, que canaliza los ritmos pioneros de la bachata. Con un compás más lento, está acompañada solo por una guitarra acústica, una percusión minimalista y un piano. El tema está disponible en streaming en Amazon Music LAT!N. La conquista del espacio, Fito Páez Image zoom Cortesia El legendario cantante y compositor Fito Páez brindará su primer concierto virtual presentando oficialmente su más reciente producción musical “La conquista del espacio”, la misma que acaba de recibir triple nominación al Latin GRAMMY®. Producido por Rodeo Entertainment & Loud And Live, desde el Movistar Arena de Argentina para todo el mundo, el evento será el 1ro de noviembre a las 8:00 pm ET, y la preventa de entradas comienza hoy a las 4 PM ET a traves de www.fitopaezmusica.com.

