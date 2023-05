Abril la cantante que tiene como mentor a un importante cantante de música urbana

Con solo 24 años de edad, Abril no ha dejado de luchar en su intento por lograr una carrera musical. Así, sus esfuerzos rindieron frutos y fue la primera en ser firmada por Royalty Records, la disquera de Maluma. Ahora, la cantante revela cómo ha sido la relación que mantiene con el cantante. "Estuve en muchísimos concursos de canto. Hasta que estuve en la convocatoria que hizo Maluma para encontrar su nueva estrella", reveló.

"Eso es muy lindo de Royalty Records que, a diferencia de otras disqueras qué tal vez puedan tener artistas y hayan miles de filtros con sus mentores, es mi caso no es así, para nada. Maluma más que un mentor, es una persona muy cercana que me escucha cómo me siento para seguir adelante", comentó. "Si le parece buena cada canción que hago y si voy al estudio de una vez. Entonces, es una experiencia bien linda porque te sientes más segura en este proceso no te dejaron solo y te firmaron y ya, eso es increíble".

La también compositora de origen colombiano confesó lo que el representante de música urbana le ha dejado como enseñanzas a nivel personal y profesional. "¿Qué le he aprendido a Juancho [Maluma]? Me ha enseñado tantas cosas en este poco tiempo, pero una de esas es 'no pares de hacer música y aunque todo el mundo te diga que no tienes fungió sigue'. Es el claro ejemplo de la perseverancia; de ser fiel a lo que uno le gusta", explicó. "Es algo que rescato también y es que respeta mucho lo que soy como artista y eso me parece genial. Estando acompañado de grandes personas, puede aún así escuchar lo que soy como artista. Perseverancia y creer en uno mismo".

La joven proviene de una familia involucrada en la música porque su papá que "tiene una orquesta de merengue"; así que desde muy joven ha estado involucrada en este arte. De hecho "desde que tengo recuerdos he estado en la música", se ha preparado y toca piano. De hecho, a los 14 años "saqué mi primer sencillo". Ahora, está promocionando el tema "Manipulable" con el que también se estrena la discográfica. "Esta canción es muy maravillosa para mí porque después de la convocatoria, que fue el año pasado en abril, me llamó Abril, nací el 14 de abril y después de casi un año preparando todo salí de nuevo en Abril", relató:

"Es mi primer sencillo con la disquera, es lo primero para ellos como para mí también. Ha sido bien emocionante el hecho de que sea el primer paso para los dos y queremos que nos vaya muy bien. Por eso "Manipulable" es tan especial para mí y para Royalty Records", continuó. "En realidad, muestra mucho de mi esencia, de cierta forma de componer, si suena un poco a reguetón; es pop urbano, pero está muy marcado en cierto tipo de melodías, cierto tipo de forma de componer que no es demasiado con palabras comerciales. Conserva mucho esos colores de R&B que siento que son propios, míos. Es algo muy mío que suena a Abril y por eso lo hace diferente".

La cantante, quien se considera fuerte y perseverante, hace una reflexión para quienes desean estar a esta competida industria. "Para dedicarse a la música, a ser artista, definitivamente tienes que ser flexible con el tema de la frustración, a que tantas veces te digan que no, a vender tu idea y creer en ti ante un mundo de posibilidades que te dice que no; eso ha sido lo más difícil para mí", expresó. "Porque las oportunidades puede que vayan y vengan, pero estar seguro y apostarle a lo que uno tiene, que parece a veces tan incierto porque un día te va bien y al otro no, es lo lo más difícil, se tolerante a la frustración; no hundirse en la tormenta sino saber flotar, es lo ha sido un reto personal".