5 datos curiosos de la artista española Rosalía, la nueva sensación musical en medio mundo Es la voz del momento y la acaparadora de todos los premios. La fusión flamenco y urbano ha convertido a la joven en la cantante estrella de la actualidad. By Teresa Aranguez De ella sabemos muchas cosas. Por ejemplo, que ha arrasado en los premios Latin Grammy donde se ha alzado como absoluta ganadora. También sabemos que fusiona como nadie el flamenco con lo urbano, y que todos los grandes de la música se mueren por hacer un dueto con ella, Rosalía. Lo que quizás no todos saben es que esta joven de 26 años comenzó a cantar con apenas 7. En medio de una comida familiar cerró los ojos, alzó su voz y dejó a todos los comensales llorando. Había nacido una estrella que prometía tocar el cielo. Tampoco es conocido que sus comienzos no fueron fáciles. Su paso por un programa de música en España llamado Tú sí que vales no fue muy afortunado, desafinó y la mandaron a casa. En ese entonces no apostaron por ella pero la española no se rindió. No todo ha sido de color de rosa en su ascenso al pódium de las mejores. Su forma de actuar, sus gestos, movimientos, su romance con el flamenco y hasta su look no ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad gitana, que le acusa de usar símbolos que consideran suyos, por ejemplo, las pestañas postizas. Ella les contesta y les dice a ellos que el flamenco no le pertenece a nadie. Más claro, el agua. Y hablando de imagen, ¿quién está detrás de esos estilismos tan peculiares y llamativos? Pues nada más y nada menos que la Pili, su querida hermana, también conocida como Daikyri. Rosalía se encarga de gritarlo muy alto cuando critican duramente sus vestimentas, siempre diferentes y originales. Sus temas le cantan al amor y el desamor, pero ¿cómo anda su corazoncito? Pues ahora parece que en calma, pero vivió un romance con altura con otro grande del género en su país, C. Tangana. El artista urbano es todo un fenómeno en España y supuso una pieza clave en los comienzos de Rosalía. Él compuso algunas de las canciones de su disco El mal querer con el que se dio a conocer y ella protagonizó su video "Antes de morirme". Que su voz es una maravilla y que promete dar mucho que hablar son cosas que no hace falta decir. Muchísimas felicidades por los logros conseguidos y por los que están por llegar.

