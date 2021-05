Las fotos de la espectacular fiesta de cumpleaños del hijo de Zuria Vega La actriz mexicana y su esposo Alberto Guerra celebraron este miércoles en México por adelantado los 2 primeros años de vida de su hijo Luka. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El año pasado, la grave crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus impidió que Zuria Vega y su esposo, el también actor Alberto Guerra, pudieran celebrar en compañía de sus seres queridos el primer cumpleaños de su hijo Luka, quien nació el 20 de mayo de 2019. Por eso, ahora que la situación comienza a mejorar poco a poco con la ayuda de las vacunas tras meses muy complicados, la actriz mexicana y su pareja no dudaron en organizarle al pequeño su primera fiesta de cumpleaños para celebrar por todo lo alto sus 2 años de vida. Aunque no será hasta el próximo jueves cuando se cumplirán 2 años exactos desde su llegada al mundo, los orgullosos papás decidieron adelantar el festejo y celebrárselo este miércoles. Con la complicidad de una empresa especializada en planificación de eventos, los actores lograron sorprender al cumpleañero con una espectacular fiesta temática ambientada en la película animada Cars que transcurrió al aire libre como medida de prevención frente a la covid-19, la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Zuria Vega Zuria Vega y su hijo Luka | Credit: Instagram Zuria Vega La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Mar de amor, Un refugio para el amor y Mi marido tiene familia compartió varias imágenes del festejo a través de las redes sociales. Zuria Vega Luka en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Zuria Vega "Luka va a cumplir 2 años en unos días y quisimos festejarle de una forma especial. Estuvimos muy, muy felices", escribió la actriz de 32 años junto a las simpáticas instantáneas. LUKA Luka en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Zuria Vega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá también dejó constancia de este inolvidable día a través de su perfil de Instagram, donde publicó una imagen en la que aparece su hijo de espaldas jugando con otros niños. Zuria Vega Luka en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Alberto Guerra En ninguna de las instantáneas se llega a apreciar el rostro del cumpleañero ya que tanto Zuria como Alberto han decidido cuidar al máximo la privacidad de sus dos hijos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Las fotos de la espectacular fiesta de cumpleaños del hijo de Zuria Vega

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.