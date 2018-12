Anahí no es ni de lejos la única estrella mexicana que se ha comido su placenta después del parto.

Zuria Vega, la protagonista de la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia (Univision), reconoció este miércoles a través de unos videos que compartió en sus redes sociales que ella también hizo lo mismo que la exRBD.

“La placenta después de tu parto la guardas en una hielera y personas que se dedican a esto, en los hospitales ya lo están empezando a hacer, no en todos pero sí en algunos, o tu dula, se guarda tu placenta, la encapsulan y te la tomas una pastilla diaria durante la cuarenta. Ayuda muchísimo. A mí no se me cayó el pelo, no me dio depresión postparto porque lo que hace es que equilibra tus hormonas otra vez después del parto que es como un bajón total”, contó Vega.

La intérprete de 29 años, sin embargo, fue mucho más allá que Anahí ya que, además de comérsela, le dio otros usos a la placenta.

“Y de esa misma placenta te pueden hacer tinturitas para el bebé, que son buenísimas, se hace una tintura también para el cordón umbilical del bebé, para que se caiga más pronto y se caiga bien”, detalló Zuria.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Por si fuera poco, la actriz, que se encuentra nuevamente embarazada de su segundo hijo, también reconoció que elaboró una pomada a partir de los restos de su placenta que, a dos años del nacimiento de Lúa, aún sigue utilizando.

“La pomadita que subí hace rato que no me falta en mis viajes que es para rozaduras o irritaciones en la piel está hecha de mi placenta”, se sinceró Vega.

Por todo ello la actriz no dudó en recomendar a sus seguidores hacer lo mismo con su placenta.

“Es algo que no se puede conseguir en otro lado. Yo recomiendo muchísimo en verdad hacer todo esto con su placenta porque hay cambios impresionantes”, aseveró.