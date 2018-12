Conocer el sexo del bebé que viene en camino es una de las noticias más esperadas durante la dulce espera. También lo está siendo para Zuria Vega, quien se encuentra ya en su cuarto mes de embarazo.

La protagonista de la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia (Univision) aún no sabe si el bebé que viene en camino será niño o niña, pero la intérprete de 29 años, quien ya es mamá de una niña de casi dos años, parece tener muy claro qué le gustaría que fuera.

“Se me antojan los dos”, aseguró este martes a través de sus redes sociales la también heroína del melodrama Un refugio para el amor.

“Por un lado otra niña para Lúa sería increíble porque se llevarían muy poquito tiempo y pues ya tengo todo de niña y por otro lado me gustaría niño y saber lo que es ser mamá de niño”, reconoció Zuria.

“Ya pronto vamos a saber, qué emoción”, agregó emocionada.

Independientemente de si es niña o niño, la actriz piensa cerrar definitivamente la fábrica.

“Como sólo queremos dos hijos o tendré dos niñas o la pareja”, aseguró Vega.

En su anterior embarazo, sin embargo, todo fue distinto ya que, según se sinceró la propia Zuria en Instagram, tenía el fuerte presentimiento de que Lúa sería un niño.

“Yo juraba que Lúa era niño, lo firmaba en piedra y no tanto porque yo quisiera un niño sino porque yo en mi mente juraba que era un niño entonces yo ya me había hecho en la cabeza que iba a tener un niño, entonces claro cuando vas al doctor, a la cita, al estructural, que además es un estudio que te hacen en la 12 más o menos donde miden que todo venga bien, que no tenga síndromes y ahí te dan un estimado del sexo y me dicen ’80% niña’. Y yo, ‘¿cómo? revise bien’. Me tomó un día en mi caso porque realmente no era una cosa de afuera pero sí lo hablé con Alberto y le dije ‘no quiero que pienses que no quiero que sea niña’”, contó la actriz.

“Entonces mamás no importa que sexo sea, lo que importa es que venga bien, que venga sano, somos afortunadas de podernos embarazar, de tener a nuestros bebés, pero también es válido hablar con nuestras amigas o con tu esposo cómo te sientes”, apuntó.