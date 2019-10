Los mejores momentos de Zuleyka Rivera con su hijo Sebastián By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Hoy es el cumpleaños de la multitalentosa puertorriqueña, a la que ahora podemos ver en la serie El dragón. Para celebrarlo, repasamos sus momentos más tiernos con el hombre de su vida, su hijo Sebastián. Empezar galería ¡Feliz cumpleaños Zuleyka Rivera! Image zoom Via Instagram @zuleykarivera Hoy la puertorriqueña cumple 32 años. Advertisement Advertisement Su hijo Image zoom Cortesía de Zuleyka Rivera Zuleyka es una madre orgullosa de Sebastián, de 7 años, fruto de una relación con el jugador de baloncesto J.J. Barea. Siempre juntos Image zoom IG/Zuleyka Rivera “Siempre conectados tú y yo héroe de mi vida! Estar siempre presente emocionalmente para nuestros hijos haciéndolos sentir seguros y amados aunque nos toquen circunstancias no convencionales de familia y trabajo. La vida está llena de opciones, solo tienes que saber aceptarlas y sacarle el mejor provecho”, expresó la modelo en las redes. Advertisement Gemelos Image zoom Instagram / Zuleyka Rivera Madre e hijo muy felices con sus trajes de baño a juego. No importa la edad Image zoom IG/Zuleyka Rivera “No importa cuán grande estés, mis brazos siempre estarán para ti,” aseguró la actriz. ¡Besos! Image zoom (Instagram/@zuleykarivera) Les encanta darse besos esquimales. Advertisement Advertisement Advertisement Aventureros Image zoom IG/Zuleyka Rivera “Nos fuimos 🏄🏻‍♂️🏄🏽‍♀️”, compartió la puertorriqueña en las redes. Mucho amor Image zoom IG/Zuleyka Rivera “El amor de mi vida por siempre❤️ happy valentine a todos! Que puedan decirle a quien aman lo que significa para ustedes y si no está aquí, les cuento que para mí las energías sobre pasan cualquier tiempo y espacio. Siéntete pleno y feliz de que es así! 🙏🏼”, compartió la modelo con motivo del Día de los Enamorados. ¡Selfie! Image zoom Mezcalent Sin duda, a los dos la cámara los ama. Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom IG/Zuleyka Rivera “Aquí entregada pensando en cómo me gustaría que fuera el año 2019, mientras me quemaban el pelo #sebastianeltravieso 1.1.19. Que sea el mejor de sus vidas! Bendiciones!”, dijo la actriz. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Los mejores momentos de Zuleyka Rivera con su hijo Sebastián

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.