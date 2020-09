¡Zoraida Gómez compartió el nombre de su bebé y nuevas fotos en su cunita! La amiga y compañera de Dulce María eligió el mismo día en que ella anunció que esperaba una niña, para mostrar a su bebé ya en casa y contarle al mundo el nombre que había elegido para él. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Zoraida Gómez ya está en casa con su lindo bebé! La actriz, quien interpretó a Jose Luján en Rebelde, dio a luz el pasado nueve de septiembre y hoy por fin decidió revelar finalmente el nombre elegido para su pequeño, ¡el mismo día en que su querida amiga Dulce María confesó a sus fans que esperaba una niña! El día de su alumbramiento, estas fueron las palabras elegidas por Zoraida para dar la noticia de que había nacido su hijo: Image zoom IG Zoraida Gómez “Ya nació bebé. Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad, fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué al hospital a las 3 am y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana” y añadió: “Estoy feliz porque nació sano, nació bien”. Pocas horas después compartió esta primera foto del bebé sobre el regazo de su novio Jorge Torres, papá del pequeño, quien no se separó de ella. Sobre la foto la Rebelde escribió: “Mis Amores”. Image zoom IG Zoraida Gómez Hoy, ya en casita, la feliz mamá primeriza compartió esta hermosa foto del recién nacido, muy elegante y vestido de blanco, para presentarle ante el mundo con nombre propio: “Maximiliano Torres Gómez ❤”, escribió sencillamente, mientras que a sus fans y amigos se les caía la baba al ver semejante muñeco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También compartió unas imágenes del bebé dormido en su cuna y se puede observar que en una esquina cuelga un romántico atrapador de sueños. Image zoom IG Zoraida Gómez Según la tradición de algunos pueblos nativos de Norte América, en este objeto circular decorado con plumas y piedras, se teje una red de araña para que filtre los buenos sueños y atrape los malos, que quedan enredados y mueren con la primera luz del día.

