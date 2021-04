Maximiliano, el hijito de Zoraida Gómez que te derretirá con su ternura Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Maximiliano y ZoraidaGomez Credit: IG/ZoraidaGomez ¡Alerta te ternura máxima! Mira las fotos de Maximiliano Torres, el adorable hijito de Zoraida Gómez y sobrino del actor Eleazar Gómez ¡que ya está bien grande! Empezar galería Cómo pasa el tiempo Zoraida Gómez bebé Image zoom Credit: IG Zoraida Gómez Por increíble que parezca, han pasado casi siete meses desde que Zoraida Gómez, la actriz que hiciera el rol de Jose Luján Landeros en la telenovela Rebelde diera a luz a su primer hijo. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El principito Maximilano Torres Gomez hijo de Zoraida Gomez Image zoom Credit: IG/ZoraidaGomez “Ya nació bebé. Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural; estoy feliz porque nació sano, nació bien”. contó la actriz quien posteriormente presentó al bebé por redes con su nombre de pila: Maximiliano Torres Gómez . 2 de 8 Applications Ver Todo Poco a poquito ZoraidaGomez ex rebelde y su hijo Image zoom Credit: IG/ZoraidaGomez En esta foto de octubre se observa al bello Max con casi dos meses de nacido, ya tratando de enderezar su cabecita, fijar la mirada y hacer todos esos pequeños progresos diarios que llena de ilusión a una mami. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Un lindo trío El lindo Max es hijo de la ex Rebelde y su pareja, Jorge Torres. 4 de 8 Applications Ver Todo Un bombón Max es sobrino de Eleazar Gómez, hermano de Zoraida, y con quien alternó en varios melodramas, entre ellos Rebelde y Cuando me enamoro. 5 de 8 Applications Ver Todo Minirebelde Maximilano Gomez hijo de Zoraida Gomez Image zoom Credit: IG/ZOraidaGomez Miren nada más es sonrisa pícara del bebecito. ¿A quién se parece, a su papi o a su mami? 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paso a pasito El tierno Max ya con la espaldita bastante fuerte y firme en enero, mostrando sus progresos y con su adorable sonrisa ¡awwww! 7 de 8 Applications Ver Todo Unidos por siempre Maximiliano y ZoraidaGomez Image zoom Credit: IG/ZoraidaGomez "Gracias infinitas por todas sus muestras de cariño y por su apoyo en todo momento", exclamó hace unos días la actriz con su bebé al compartir esta tierna instantánea ¡qué ternura! 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

