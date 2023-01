Yailin La Más Viral dispara las alarmas al publicar foto aparentemente desde el hospital, ¿está a punto de dar a luz? La cantante dominicana publicó una foto donde luce una venda en la mano izquierda y un catéter. People en Español confirmó qué está pasando con la esposa de Anuel AA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir IG/Yailin La Mas Viral Credit: IG/Yailin La red se despertó este martes en alerta por una foto publicada por Yailin La Más Viral que ha disparado el runrún de que estaría a punto de dar a luz. La imagen surgida a horas tempranas del martes en su Instagram Stories muestra el vientre descubierto de la cantante con el regazo tapado con una manta color de rosa y aparentemente postrada en una camilla de un hospital o clínica, con una mano vendada y un catéter. En la red circulaban distintos posts asegurando que la artista estaría hospitalizada desde el domingo. Una fuente cercana a la pareja confirmó a People en español cuál es el estado actual de la dominicana. "Desde ayer están estos rumores", afirmó dicha fuente citando a los managers de Anuel AA. "Pero hasta el momento ella está bien". Yailín y Anuel AA anunciaron que se convertirían en padres a finales de noviembre. Desde entonces, no han cesado en demostrar lo emocionados que se encuentran preparando la inminente llegada de la nueva princesa de la casa. El 6 de diciembre pasado Anuel AA apareció en esta entrevista con Big Boy TV para hablar de su vida y obra. Ahí reveló que su mujer tenía "cinco meses" de embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha ocasión Anuel también dejó a todos boquiabiertos al afirmar que el nacimiento de su hija, a quien pondrán por nombre va a ser Cattaleya— es su "primera niña" . Así, el cantante boricua, quien también es padre de un niño de nueve años, dio por omitido el hecho de que el 2022 Melissa Valecilla dio a luz en Texas a una niaña llamada Gianella y quien asegura es hija del cantante.

