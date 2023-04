Yailín La Más Viral defiende su figura postparto: "Ahora es que te amo, rica" La cantante animó con este video a todas las mujeres y mamás a amar su cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple algo más de un mes del nacimiento de su hija, Yailín La Más Viral ha vuelto a mostrar orgullosa su figura postparto. Y no solo eso, sino que ha compartido un mensaje de amor propio y hacia su cuerpo, con más curvas y más amor que nunca. Con este video y sus palabras, ha querido animar a todas esas mujeres que han tenido la bendición de ser madres para que abracen su cuerpo, creador de tanta felicidad y vida. "¿Quién dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa?", escribió. Yailin Yailin | Credit: Instagram/Yailin La feliz mamá de Cattleya, fruto de su amor con el cantante Anuel volvió a lanzar este mensaje junto a un clip donde comparte cómo luce a un mes de haberse convertido en madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. "Ahora eh' que tamo' riiiiiiica", añadió encantada de la vida. Yailín sigue teniendo desconectados los comentarios, así que sus seguidores no pudieron interactuar. La artista dominicana tiene claro que nadie mejor que ella para quererse y halagarse como madre y mujer.

