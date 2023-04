Yailin comparte la primera foto de su hija Cattleya, ¡adorable! Tras el nacimiento de su primera hija hace un mes, Yailin comparte la primera foto en sus redes sociales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, la cantante dominicana Yailin compartió la primera foto de su hija Cattleya, producto de su relación con el boricua Anuel. "Cattleya te amo", escribió la intérprete junto a una imagen que muestra la cabecita de su primogénita. La misma imagen fue publicada en el Instagram de su pequeñita que ya es toda una celebridad y cuenta con más de un millón de seguidores. Cattleya Cattleya y su mamá Yailin | Credit: Instagram Cattleya El primero en dar la noticia del nacimiento de su tercera hija, fue Anuel durante una entrevista en marzo, posteriormente la expareja del reguetonero compartió las primeras fotos de la recién nacida tomadas en la misma sala de parto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!", escribió Yailin junto a dos imágenes, en la que se ve que en el alumbramiento estuvo acompañado por su ex y padre de la niña. "Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yailin comparte la primera foto de su hija Cattleya, ¡adorable!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.