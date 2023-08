Yailin comparte una foto de su bebé Cattleya celebrando sus cinco meses: "Mi flor te amo" La cantante dominicana Yailin compartió una foto de su princesa Cattleya, mostrando el rostro de su hija con Anuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin mostró a su hermosa bebé Cattleya. La cantante dominicana mostró el rostro de su hija con Anuel en sus Instagram Stories. "Ya son 5 meses mi flor, te amo", escribió la famosa mamá, de 21 años. La bebé cautiva con su belleza y ternura, vestida con un gorrito de estampados de perritos y delicado suéter rosado tejido. La intérprete de "Narcisista" etiquetó la cuenta de Instagram de su bebé @cattleya_guillermo, que ya cuenta con 2 millones de seguidores. La bebé inspiró a la cantante y empresaria a lanzar la línea de productos para bebé Cattleya Babies. Yailin Credit: Instagram/ Yailin la mas viral "El inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada; es por esto que con gran alegría les presentamos CATTLEYA BABIES, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor y cuidado brindado a mi hermosa Cattleya", escribió Yailin. Cattleya Yailin Anuel Credit: Instagram Stories/ Yailin la más viral SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida contigo tiene sentido vida de mi vida", escribió la mamá primeriza en otra foto que compartió junto a su hija. Tras anunciar su proceso de divorcio con Anuel, Yailin parece haber encontrado el amor nuevamente en el rapero Tekashi 6ix9ine —con quien grabó el dueto "Pa ti"— definiéndose como "colaboradores de vida". Tekashi ya ha compartido con Cattleya, y ha criticado a Anuel, el padre de la bebé. "Eres una rata", le dijo Tekashi a Anuel en Instagram después de que el trapero puertorriqueño publicara una foto de su hija Cattleya en julio. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", escribió Tekashi. Hasta ahora, Anuel no ha reaccionado a esta nueva publicación de su ex.

