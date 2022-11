Anuel y Yailin esperan su primer bebé El cantante Anuel anunció a través de las redes sociales que espera un bebé con su esposa Yailin. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seis meses después de celebrar su boda civil, Anuel AA y Yailin anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo. "Voy a ser papá", escribió el cantante en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre. "Hoy vamos a saber si es niño o niña", y agregó emocionado. "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin". La gran noticia se da tras rumores que apuntaban a una posible ruptura de la pareja, quien no se había dejado ver en redes constantemente. En un momento se llegó a comentar que el reguetonero le habría sido infiel a la rapera, o que incluso esta se estaba tomando un descanso porque estaba embarazada. Y así fue. Aparentemente este será el segundo hijo del cantante puertorriqueño, quien supuestamente tuvo una nena con una una joven de Texas. ¿Cómo se dio el flechazo entre ambos? "Le tiré un corazón", reveló Yailin a People en Español. Y agregó Anuel: "Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailin Anuel AA y Yailin | Credit: Instagram Yailin Al conocerse en persona, ambos sintieron una atracción inmediata que luego se convirtió en amor. "Me trata como una reina. Me trata bien", nos contó ella sobre el hombre a quien considera el amor de su vida. "Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", dijo. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel y Yailin esperan su primer bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.