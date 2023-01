Yailin enseña la carita de su hija Cataleya: ¿se parece a ella o a Anuel? Yailin dijo que no mostraría en público la cara de la pequeña Cataleya, pero le fue imposible aguantar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo parece estar bien con la bebita que esperan Yailin y Anuel AA, a pesar de que hace varios días se encendieran las alarmas luego de que la rapera dominicana apareciera desde una cama de hospital. ¡La última foto de la pequeña es la prueba de que todo va viento en popa! Recientemente la esposa de Anuel dijo que no mostraría la cara de la pequeña Cataleya hasta que tuviera cuatro o cinco meses. "Porque no es un premio que debo mostrar en las redes, es una princesa que a cuestión del tiempo debe de desarrollarse", dijo en sus historias de Instagram. No obstante, Yailin no se ha podido aguantar y ya compartió una de las primeras imágenes de la carita de la pequeña que está por llegar al mundo. "Flor 🌺 hermosa flor divina, a quien se parece Cattleya?", escribió la cantante en una publicación de Instagram donde comparte la carita de la pequeña capturada en un ultrasonido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin despertó preocupación entre sus seguidores hace unos días tras aparecer en el hospital. Algunos creyeron que estaba a punto de dar a luz y otros que estaba en riesgo su embarazo. No obstante, una fuente dijo a People en Español que ni lo uno ni lo otro. "Desde ayer están estos rumores", afirmó. "Pero hasta el momento ella está bien".

