Recuperándose de una cirugía estética, Yailin comparte un video de su hija Cattleya y confiesa que extraña a Tekashi69 Todo indica que el vínculo que Yailin formó con su colega Tekashi69 fue de lo más fuerte, ¿volverán a reencontrarse? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Tekashi69 Yailin y Tekashi69 | Credit: Instagram Yailin y Tekashi69 En las últimas semanas, los nombres de Yailin y Tekashi69 no han parado de escucharse, y no es para menos, la pareja de cantantes ha dado mucho de qué hablar no solo por los costoso regalos que el mexicoamericano ha dado a la dominicana, también por la guerra que han mantenido en las redes sociales con Anuel AA, quien fue pareja y es el padre de Cattleya, la única hija de Yailin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cattleya Cattleya | Credit: Instagram Yailin Pero como bien reza el dicho: después de la guerra llega la calma, hoy Yailin se encuentra en su natal República Dominicana junto a su nena y recuperándose de una cirugía plástica. Desde ahí, además de compartir lo feliz que le hace su Cattleya, la intérprete de "Pa ti", también confesó que extraña a Tekashi69. Yailin y Tekashi69 Yailin y Tekashi69 | Credit: Instagram Yailin "Extraño a mi colaborador", escribió la artista en una de las historias de su Instagram en donde se ve que ambos mantenían una conversación virtual. Seguramente el cariño es mútuo y pronto se reencontrarán, mientras tanto, esperamos la pronta recuperación de Yailin.

