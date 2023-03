Yailin comparte las primeras fotos del nacimiento de su hija Cattleya Tras adelantarse Anuel con el anuncio del nacimiento de su hija con Yailin, la orgullosa madre compartió dos fotos de la pequeña Cattleya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Anuel se le adelantó con el anuncio del nacimiento de la esperada Cattleya, la orgullosa mamá de la pequeña compartió las primeras fotos de la recién nacida tomadas en la misma sala de parto. "Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!", escribe Yailin junto a dos imágenes, en la que se ve que en el alumbramiento estuvo acompañado por su ex y padre de la niña. "Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza". La cantante dominicana asegura que la niña les ha "robado el corazón" y que siente una "emoción indescriptible' cuando la ve. "Cattleya,has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas", agrega. Yailin no especifica en el mensaje cuándo y dónde nació su hija, aunque presumiblemente fue en República Dominicana. La nueva mamá lleva varios días ausente de las redes tras compartir un preocupante mensaje recientemente sobre la depresión y otro en el que dejó ver su lujoso apartamento que le servirá de nuevo hogar. Yailin Yailin | Credit: Backgrid/The Grosby Group La primera noticia de la llegada de Cattleya al mundo la dio su padre de forma inesperada, durante una entrevista en un juego del Clásico Mundial de Béisbol que se disputa en Miami y al que ha acudido a apoyar al equipo de Puerto Rico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La mando a customizar [la camiseta] la mitad de RD y la mitad de Puerto Rico aunque sea puertorriqueño porque ya tengo hija dominicana, acabó de nacer ya y ya me siento domi ya también", dijo el intérprete de éxitos como "Ella quiere beber" y "Delincuente". Horas después de que se regara esa declaración por las redes, Yailin compartió la primera foto de la bebé.

