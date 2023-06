Yailin en medio de un festín ¡muy bien acompañada! Ni Tekashi69, ni su ex Anuel, la cantante dominicana compartió en sus redes sociales su banquete mañanero en donde gozaba de la mejor compañía Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin está gozando a lo grande que el tema "Pa' ti" que canta junto a Tekashi69 es uno de los más escuchados un día de su estreno, el video tiene casi 10 millones de vistas. "Número 3 global", compartió orgullosa la dominicana en sus redes con un video en donde se ven sus piernas recargadas en el regazo Tekashi69 mientras él conduce feliz bailando. No es para menos la alegría de la ex de Anuel, pues ese éxito vino también acompañado de regalos millonarios que su copla le obsequió en agradecimiento por grabar ese tema junto a él. "Esto es un regalo para ti", dijo el rapero, que hace poco fue víctima de una tremenda golpiza en un gimnasio al sur de Florida. "Estoy agradecido en trabajar contigo y la oportunidad". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Así como publica esos dichosos momentos junto al mexicoamericano, Yailin también presume sus suculentas comidas y sobre todo, a quién la acompaña durante esos festines, ¿de quién se trata? De nada más y nada menos que su hija Cattleya, producto de su relación con el cantante Anuel AA. Yailin y Cattleya Yailin y Cattleya | Credit: Instagram Yailin Hasta el momento, son muy pocas las imágenes de su pequeña que la intérprete de "Narcicista" ha decidido compartir en las redes, lo que sí no reparó es en cambiar el apellido de su primogénita -en la cuenta de su Instagram- dejando fuera a su padre, quien no ha tenido reparo en exponer que no ha cerrado el capítulo con su ex Karol G, quien ya pasó la página y mantiene un romance con el cantante colombiano Feid.

