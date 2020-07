¡Ya nació! ¡Te presentamos a la hijita de Michelle Galván y Fernando Guajardo! Damos la bienvenida al mundo a Megan Guajardo Galván, la bebé que como un milagro llegó al hogar de la pareja en medio de la pandemia. ¡Qué muñeca! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya está aquí! Por fin nació la bebé de Michelle Galván y su esposo, Fernando Guajardo. Solo hace tres días, esta preciosa pareja dedicaba este lindo mensaje a su hijita por nacer en las redes: “Te esperamos con inmenso amor, aunque muchos decían que era imposible tu llegada, nosotros no dudamos en que algún día te convertirías en nuestro sueño hecho realidad. Eres la bandera de nuestra batalla y el motor más grande para ser un mejor matrimonio y mejores personas", afirmaron con humildad bajo esta hermosa foto. "Estamos confiando en Dios, en sus planes y en el propósito tan grande que tiene para ti mi niña. Agarrados de su mano y llenos de oraciones de los que nos acompañan, seguimos esperando tu llegada. Te amamos hoy y siempre, tus papás”. Con muchos meses de embarazo en plena pandemia, la mexicana confesó a People en Español que "estoy cuidándome muchísimo, muy espantada con todo lo que está pasando, con mucha incertidumbre. Estuve hablando con mi médico, leyendo todo lo relacionado con el embarazo de alto riesgo y el coronavirus". Pero finalmente, gracias a Dios, todo salió bien y la conductora de Primer Impacto mostró hoy la primera foto de su bebita: “MEGAN, eres sin duda todo lo que significa tu nombre: enviada por Dios, fuerte y capaz. Gracias por elegirnos como tus papás, te amamos mucho. El que dude de Dios y sus milagros, vea esta foto, porque para aquel que cree, todo le es posible. Más agradecida no me he sentido nunca”, escribió la mamá primeriza con el corazón en la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta es mi poderosa razón por la cual me ausenté de redes sociales. Después de esperar a mi mamá y abuela durante todo mi embarazo, hace unos días llegaron y no nos podíamos abrazar como queríamos por esperar los resultados de su prueba de coronavirus (por precaución), hasta que finalmente este fin de semana fue nuestro reencuentro, juntas las 4 generaciones...”, escribió feliz bajo el lindo retrato familiar. Sin duda, el momento más dulce de su vida, en el que además ha conseguido estar rodeada de sus seres queridos. ¡Nuestra más sincera enhorabuena! ¡Bienvenida Megan!

