¡Ya nació la bebé de Cheli Madrid y Ángel del Villar, ex de Chiquis Rivera! ¡Angelita del Villar ya tiene su propia cuenta de instagram! No te pierdas los detalles de la llegada de esta hermosa niña. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya nació el bebé de Ángel del Villar y su esposa, Cheli Madrid! Aunque es el primer bebé para la cantante mexicana, será la cuarta hija para el productor musical, quien tiene además otros dos varones fruto de relaciones pasadas. “¡Hola mamá! ¡Hola papá! ¡Nací hoy!”, escribió la recién nacida desde su nueva cuenta hace menos de 24 horas, bajo esta bella foto que bien podría titularse: el primer beso de mamá. Después, la pareja compartió esta linda foto con una de las primeras sonrisas de su bebé, que dormía ya plácidamente tras su llegada al mundo con su gorrito rosado de rayas. “Angela del Villar, 27 de septiembre de 2020, 8 libras y 7 onzas”, revelaron acerca del nacimiento de su hijita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bebé fue celebrada hace tres semanas con esta espectacular baby shower sorpresa organizada por la cuñada de Cheli, Yazmin del Villar. La sala estaba decorada en tonos blancos, rosas y dorados, bajo un cielo de globos de distintos tamaños. Así de feliz y agradecida se mostraba la cantante ante tan significativa muestra de cariño: “Una sorpresa tan especial que me sacaron lágrimas de emoción❤ Sentí tan bonito de ver a mi familia esperándome para festejar a mi Angelita.Gracias a mi esposo por tanto amor y cariño; a mis padres, por hacer todo lo que esté en sus manos por vernos felices. Por mi familia que nunca me falla y siempre está ahí conmigo en los momentos más especiales. A mis cuñadas Yazmin y Alma, por todo el trabajo más bello de decoraciones que he visto y que sé que lo hacen con tanto amor. Y si sigo nunca termino… ¡Simplemente gracias! Mil gracias. Angelita, su Papi y yo nos sentimos muy afortunados de tenerlos en nuestras vidas ❤” ¡Muchas felicidades!

