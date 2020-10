Close

¡Ya nació! ¡Esta es la primera foto de la bebé de Adrián Uribe y Thuany Martins! ¡Después de 9 largos meses, ya está aquí la hija del querido cómico y su prometida! ¡Qué ternura! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toda espera llega a su fin y después de un largo embarazo en pandemia en este extraño 2020, ¡Adrián Uribe y su prometida Thuany Martins ya tienen en los brazos a su pequeñita! “Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio”, escribía esta enamorada mamá primeriza bajo esta hermosa foto al cumplir las treinta y seis semanas de embarazo. Y así de poética posaba para este bellísimo retrato al cumplir los nueve meses y salir de cuentas: “Gratitud ... ¡38 semanas de mucho amor! ¡Exactamente 9 meses con el amor de nuestras vidas ! Te amo, Adrián ❤”, comentaba emocionada ante la cercanía de la llegada de su primer bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡A punto de explotar!”, escribió el creativo actor que a lo largo del embarazo de su novia ha estado compartiendo las fotos más simpáticas de la dulce espera. Hoy por fin, el sueño de la pareja se ha hecho realidad y ya son papás de esta linda bebé: Agarrando la manita de uno de sus progenitores, así le damos la bienvenida al mundo a esta niña tan deseada y tan querida. ¡Enhorabuena a los felicísimos papás!

