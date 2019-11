¡Ya nació el hijo del Chef James! El feliz papá hizo el anuncio junto a una entrañable imagen El cocinero venezolano compartió la buena nueva en sus redes sociales y expresó que la mami, Russel Conde, y el bebé se encontraban en perfectas condiciones. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La espera ha terminado y el cocinero más querido de la televisión se ha estrenado como papá. Así lo anunciaba el Chef James en una emotiva publicación en redes sociales donde recogía la hoja de vida de su pequeño Jamie con la información de su peso, medida, día de nacimiento ¡y la huella de sus pieceditos! “¡Ya llego! ¡Ya está aquí! Baby chef. Mami Russel Conde hizo un trabajo increíble ¡y los dos están bien! ¡Me causa mucha ilusión verlos juntos! Mi familia”, ha escrito emocionado el venezolano. Además de esta bonita estampa, el colaborador de Un Nuevo Día nos mantuvo informados de todo a través de sus historias desde su llegada al hospital y hasta nos compartió un cariñoso video en Facebook donde nos mostró a la mamá muy recuperada y al príncipe de la casa en la cunita. Entusiasmado, el Chef James contó una divertida anécdota sobre su bebé y es que según parece, el chiquitín pesó y prácticamente midió lo mismo que él al nacer, algo que le hizo sentir especialmente contento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez en la habitación mostró a su familia y en especial a la “súper mami”, de quien aseguró sentirse profundamente orgulloso. “Hizo un trabajo increíble y la verdad es que mi admiración para las mujeres que dan a luz”, expresó el ganador de tres Emmys. El Chef estuvo a su lado de principio a fin durante las más de diez largas horas de espera, acompañándola durante sus contracciones y momentos de mayor intensidad. A pesar de la inducción al parto, los doctores finalmente tuvieron que recurrir a la cesárea para que llegara Jamie pero todo salió perfecto y ya está en los brazos de mami. Muchísimas felicidades a esos papis por su príncipe que llenará sus vidas de bendiciones y amor. Advertisement EDIT POST

