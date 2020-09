¡Ya nació el bebé de Zoraida Gómez! Pocas horas después de su alumbramiento, te traemos las primeras fotos del recién nacido de la actriz de Rebelde y toda la información acerca del parto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya está aquí el bebé de Zoraida Gómez! La actriz, quien interpretó a Jose Luján en Rebelde, compartió la feliz noticia en sus redes y contó que, afortunadamente, no habían surgido complicaciones durante el alumbramiento: Image zoom Mezcalent “Ya nació bebé. Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad, fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué al hospital a las 3 am y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana” y añadió: “Estoy feliz porque nació sano, nació bien”. Pocas horas después compartió esta primera foto del bebé sobre el regazo de su novio, el papá del pequeño, a quien anteriormente agradeció por el apoyo que le estaba brindando en estos momentos. Image zoom IG Zoraida Gómez Sobre la linda foto puede leerse “Mis Amores”. Después colgó este tierno retrato, donde puede verse a Zoraida Gómez con su hijo, la primera vez que pusieron al bebé recién nacido sobre su pecho. Image zoom IG Zoraida Gómez "Mi más grande bendición", escribió la feliz mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Semana y media antes, esta emocionada mamá primeriza compartió su último post de embarazada: “Ya casi”, anunciaba entonces. Silvia Navarro le envió un besito y le reconfirmó: “Ya casi”; Angelique Boyer también mostró su entusiasmo: “¡Cosita bella! ¡Qué emoción!”, además de otros muchos amigos y celebridades de la actriz que también disfrutaron de sus nervios como Rommel Pachecho, Edna Monroy, Heydee Hofmann, Rebecca Jones y un largo etcétera. No hay que olvidar que otra Rebelde tiene a su bebé en camino, la bella Dulce María, quien sale de cuentas en noviembre.

