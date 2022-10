Ximena Navarrete revela el sexo de su bebé, ¡y el nombre! Ximena Navarrete ha revelado cuál es el sexo del bebé que trae en su vientre en una hermosa fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Navarrete Ximena Navarrete | Credit: Manuel Velasquez/LatinContent via Getty Images Ximena Navarrete sigue compartiendo con sus seguidores todas aquellas sorpresas que a diario llegan a su vida. Luego de anunciar de manera inesperada que se iba a convertir en mamá por segunda vez, ¡la modelo ha revelado cuál es el sexo del bebé que trae en su vientre! En una hermosa fiesta de revelación del sexo donde los acompañaron familiares y amigos, Navarrete y su pareja Juan Carlos Valladares conocieron que traerán al mundo otra niña, y hasta dijeron cuál será su nombre. "TE AMAMOS bebé, te esperamos con todo nuestro corazón !!!!! Gracias por elegirnos, Xime, papá y mamá estamos felices por tu llegada", dijo Navarrete, quien al parecer ha elegido llamar a su bebé con su mismo nombre. También agradeció a todas las personas que la han acompañado en este proceso: "Gracias a todos por sus felicitaciones y lindos deseos !!! La única que sabía el sexo del bebé desde la semana 11.5 era @mariananro que se encargó de organizar el gender. Gracias a nuestra familia y amigos cercanos por guardarnos el secreto hasta tener listo esto para compartirlo con todos !!! Estamos SÚPER CONTENTOS !!!", dijo. Ante esta hermosa noticia, los seguidores no pudieron dejar de hacer muy tiernos comentarios. "Qué emoción! Felicidades bebesita"; "woooooow muchas felicidades 🥹😍😍😍😍!!! No puedo de la emoción!!!!!"; "aaay que felicidaaad tan grandeeeeee!!! ❤️"; "woww felicidades!!😍", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue hace solo unos días que la modelo que hacer pública la noticia de que estaba embarazada, a menos de un año de que naciera su otra hija, quien, según Navarrete, es "un sueño hecho realidad".

