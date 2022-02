Ximena Navarrete responde a críticas por alimentar a su bebé cada 9 horas Ximena Navarrete reaccionó a las críticas de quienes consideran inapropiado que alimente a su bebé cada 9 horas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Navarrete y su bebé Ximena Navarrete y su bebé Ximena Navarrete está viviendo una de las etapas más importantes de su vida desde que se convirtió en madre el pasado diciembre. Como madre primeriza, la actriz está lidiando con los cuidados de su bebé y no se ha librado de las críticas. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, se le preguntó por el régimen de alimentación que la exreina de belleza sigue con su hija. "Su última toma por la noche es aproximadamente a las 8 p.m. y me vuelve a pedir de comer a las 5 o 5:30 a.m. Esperemos seguir así", explicó. Al darse cuenta de que la bebita estaba sin comer unas 9 horas, hubo comentarios de que era un periodo excesivo. Ante las críticas, Navarrete expuso sus razones. "No la voy a despertar para que coma en la noche. Yo solo sigo las indicaciones de mi pediatra, mi asesora de lactancia y mi instinto". Según ella, la pequeña va pautando su ciclo ella "solita", de acuerdo con sus necesidades. "Lo que es un poquito exagerado es no comprender que cada bebé es diferente y cada bebé necesita cosas distintas en sus diversas etapas", aseguró. La modelo de 33 años dijo que hasta el momento solo ha amamantado a su bebé. "Por ahora solo estamos con lactancia exclusiva y nos ha ido muy bien". Navarrete, en respuesta a otras preguntas de los seguidores, dijo que no había tenido depresión postparto, y habló de la cicatriz de la cesárea. "Quedó súper bien, muy pequeña y no está a la vista", indicó. Por otro lado, contó que afortunadamente la pequeña la deja dormir toda la noche. "No hice nada en específico", sostuvo. "Tal vez será porque nació de buen peso y ya está pesando hoy más de 5 kilos (11 libras)". La mexicana anunció que próximamente celebrará el bautizo de su hija, quien tendrá por padrinos a Mariana Navarrete Rosete, Miriam Huber, Sergio Ponce y Alejandro Valladares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al fin Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares cumplieron el sueño de ser padres, luego de que la pareja atravesara un triste episodio en 2018, cuando la modelo perdió un embarazo. "Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas. De ese bebé a mí me hicieron una biopsia cuando todavía estaba vivo y nos pudimos enterar de que lo que tenía era trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar", contó la ex Miss Universo en el programa Hoy de Televisa.

