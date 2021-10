Ximena Duque toma una importante decisión sobre su hija: "Hoy doy este paso de fe" Ha sido difícil llegar a este punto, pero la actriz ha dicho adiós a los miedos y ha puesto por delante la felicidad de su hija. Este es el paso que ha dado la feliz mamá con Luna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Literalmente, Ximena Duque ha dicho "no más miedo" y ha decidido dar un paso muy significativo en la vida de su familia. En este caso, en la de su primogénita Luna. En un video conmovedor en Instagram, la dulce mamá hacía partícipes a sus seguidores de la decisión tan importante que ella y marido Jay Adkins tomaron por el bien de su pequeña. Después de más de un año de encierro, de muchos miedos y la incertidumbre de lo que pudiera pasar por la pandemia, finalmente han dicho basta y han abierto la puerta a la normalidad. Eso sí, con cuidado y mucha precaución. Es por ello que con mucho orgullo a la vez que emoción, los papás de Luna decidieron llevarle a su primera clase de ballet, un lugar rodeado de niñas que suponía la incorporación de la chiquitina a las actividades de ocio. "Después de tantos meses alejados de la realidad hoy doy este paso de fe confiando en Dios, que él te cuidara y protegerá…. No más miedo, no más encierro, hoy empezarás a vivir lo que una niña a tu edad debe vivir… Hoy hacemos nuestro sueño realidad y digo nuestro porque a través de ti vivo mis sueños… Hoy mientras te vestía me veía reflejada en ti a tu edad, es como si yo hubiera vuelto a nacer, es mi oportunidad de hacer a Ximena chiquita feliz a través de ti", escribió con gran sentimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus palabras llegaron a los corazones de todos por la verdad que transmiten. Si hay alguien que ha sufrido los estragos del coronavirus ha sido Ximena. Y ahí está, recuperada y fuerte, sin perder la sonrisa ni las ganas de seguir comiéndose el mundo. Siempre en la compañía de la preciosa familia que ha formado y que da sentido a su vida. La actriz mostró cómo fue esa primera clase de su princesa, quien se comportó como toda una valiente poniéndose su mascarilla y bailando con ella. Una imagen que pone el bello de punta por todo lo que representa. Ximena Duque Luna en clases de ballet | Credit: IG/Ximena Duque La vida debe continuar y Ximena lo tiene claro. Toca recuperar el tiempo perdido y darle la oportunidad a su pequeña de hacer todas esas cosas bonitas que le corresponden a su edad. Con responsabilidad, se puede lograr. ¡Felicidades por este gran paso!

