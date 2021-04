¡Ximena Duque sorprende a su hija Luna con esta inesperada visita de Pascua! La empresaria y su esposo Jay Adkins regalaron a su pequeña uno de los momentos más felices de su vida. Un recuerdo que su primogénita jamás olvidará. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nadie como las madres para saber qué hace felices a sus hijos. Con motivo de este Domingo de Pascua, Ximena Duque ha querido sorprender a su primogénita Luna con el más bonito de los regalos. La chiquitina se encontraba con sus papis cuando de repente alguien llamó a la puerta. Con los ojos como platos Lunita acudió a abrir y allí le esperaba alguien muy, muy especial para los niños. Al otro lado del cristal le saludaba un precioso y gigante conejito de Pascua que le traía dos bolsitas llenas de regalos, una para ella y otra para su hermanita, Skye. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Feliz con su visita disfrutó de los detalles que le entregó el conejito de Pascua y rápidamente se puso a jugar con su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No solo ella se lo pasó en grande con este momento tan especial, sus papis también se dejaron ver de lo más emocionados al ver la carita ilusionada de su princesa. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Desde que Luna se puso en pie estuvo de lo más entretenida haciendo actividades propias de estos días como buscar los huevos de Pascua en el jardín. Después de recopilar unos cuantos, la chiquitina los abrió y en su interior encontró preciosos regalos como collares y pulseras que lució toda coqueta. Un día lleno de color, alegría e ilusión que Lunita siempre recordará. ¡Feliz domingo de Pascua a todos!

