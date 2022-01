¡Todo un cuento de hadas! Así fue la fiesta de cumpleaños de Luna, la hija de Ximena Duque Madre e hija lucieron los mismos trajes en un festejo al aire libre en el que hubo cocineros, animadores y un castillo hinchable gigante. ¡Un día inolvidable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras el año pasado, la celebración de los tres añitos de Luna tuvo que ser en la casa por la situación provocada por la pandemia. Esta vez, la hija de Ximena Duque pudo disfrutar de un festejo al aire libre y con todos los ingredientes propios de un cuento de hadas. Madre e hija lucieron un look fucsia muy a lo Barbie que destacó su belleza y su alma infantil. El jardín se convirtió en un auténtico lugar de ensueño en el que cada rincón estaba lleno de magia y amor. Además de un castillo hinchable gigante y de color rosa, la empresaria y su esposo sorprendieron a la pequeña con unas visitas muy especiales que hicieron de su tarde una inolvidable. Desde animadores que amenizaron con detalles y juegos el día, hasta una barra de crepes que hizo las delicias de los estómagos de los allí presentes. Desde el perfil de Facebook de Cristan Carabias compartió un entrañable video que resume lo que fue esta jornada de luz y de color. La chiquitina no se imaginaba lo que le esperaba fuera y no pudo evitar salir corriendo de la casa para disfrutarlo con la emoción propia de un niño. "Luna hermosa, te deseo el mejor cumpleaños, te amo con todo mi corazón, le doy gracias al universo por darme una hermanita como tú. Eres una niña muy especial y estoy super emocionado que te puedo ver crecer todos los días", escribió el hijo mayor de Ximena. Ximena Duque La cumpleañera Luna en su fiesta | Credit: Facebook/Cristan Carabias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña no fue la única que se lo pasó en grande, sus papis también gozaron convirtiéndose por unos segundos en Barbie y Ken. La colombiana y Jay Adkins estaban radiantes y, sobre todo, felices de ver los ojos de ilusión de su princesa. Al cumpleaños solo acudieron ellos, la mamá de Ximena y sus hermanitos Skye y Cristan. Todo quedó en casa debido al virus que continua siendo un gran riesgo para la salud. La familia se olvidó de todo y gozó de lo lindo en esta fiesta de corazones y alegría. ¡Felicidades en tu día, bella Luna!

