"¿Qué tal esas curvas?": ¡Ximena Duque sorprende al mostrar su ya enorme pancita de embarazada! Está feliz y así ha querido compartirlo con su público. La colombiana se ha subido la camiseta y ha mostrado lo grandota que está ya su barriguita. ¡Skye viene con ganas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque los primeros meses de embarazo no han sido precisamente los mejores para Ximena Duque debido a las náuseas, mareos y demás síntomas de este estado, la cosa empieza a calmarse y la colombina ya puede disfrutar del sabor dulce de la espera. Siempre encantadora con sus seguidores, la feliz mamá de casi tres quiso compartir el estado actual de su pancita mostrando lo que ha crecido en apenas unos días. "¿Qué tal esas curvas?", escribía y mostraba a ritmo de baile desde el baño de su nueva morada. La directora comercial sigue con su ritmo de trabajo y papel de mami y esposa con la misma intensidad a juzgar por sus redes, pero el cansancio ya empieza a hacer de las suyas. A pesar de la pesadez y el sueñito, Ximena no ha dejado de sonreír ni un segundo. Al contrario, todo son alegrías, carcajadas e ilusión. Bueno, menos el momento en que vio el rubio platino del pelo de su hijo Cristan Carabias. Fue tal el grito que dio la mamá al verlo que la pobre Luna se puso a llorar pensando que le pasaba. Pero hasta ese momento nos hizo reír. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena está feliz de que su tercer hijo vaya a ser una nena, tanto ella como su esposo Jay Adkins lo preferían, así que ya están emocionados con la llegada de la pequeña Skye que estará con nosotros el próximo febrero. En medio de la crisis mundial que nos azota, esta buena nueva llega para dar un poquito de luz y esperanza. ¡Seguiremos muy pendientes de la evolución de esa bella barriguita!

Close Share options

Close View image "¿Qué tal esas curvas?": ¡Ximena Duque sorprende al mostrar su ya enorme pancita de embarazada!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.